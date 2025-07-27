傳統影像結合漫畫語彙 《安平憶相》老照片展現新風貌

《安平憶相》老照片映像展結合漫畫語彙展現創意新風貌。（安平區公所提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕《安平憶相》老照片映像展即日起至明年3月30日，在安平鄉土文化館展開。策展團隊運用漫畫語彙為視覺設計核心，結合誇張角色、分鏡構圖與鮮明色彩，將傳統歷史影像轉化為充滿活力的視覺拼圖，展現傳統文化在當代表達中的全新風貌。

文化部及台南市政府文化局指導，安平區公所、安平文教基金會及台南應用科技大學合作舉辦《安平憶相》老照片映像展。由台南應用科技大學視傳系教授陳維翰進行策展指導，帶領學生團隊攜手安平文教基金會共同合作。透過設計能量與在地文化資源的結合，以嶄新視角重新詮釋安平的歷史記憶，呈現一場兼具教育意義與視覺創意的文化實驗。

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《安平憶相》老照片映像展即日起至明年3月30日，在安平鄉土文化館展開。（安平區公所提供）

四大展區分別為憶相、意象、藝像、義巷，融合老照片、文學詞句、傳統歌謠、藝術影像與巷弄文化，重現安平過去街巷樣貌與人文風情；並導入AI，將靜態影像轉換為動態敘事，打造具沉浸感體驗，使觀眾穿越時光走進舊安平的生活場景。

安平區長蕭泰華表示，本次展覽不僅展出珍貴的老照片，更結合創意與數位科技的跨域實驗；希望藉此讓更多民眾在影像與故事之中，看見安平的歷史厚度與人文溫度，也鼓勵青年探索在地文化，共同記錄、詮釋並塑造安平未來的城市風貌。

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