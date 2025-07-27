認識台灣古籍中海洋神祕生靈 海洋魅影古籍文獻展、行動博物館新營登場

海洋古籍特展有神秘動物的古代畫像。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕18世紀的「倒風內海」在那？「海不揚波：書頁間的海洋魅影」古籍文獻展暨「海洋生物，藥不藥？」行動博物館，即日起在新營文化中心展覽至9月27日，透過古籍典藏、互動展件與行動博物館，將海洋知識立體化，讓閱讀跳脫紙本與平面的框架，開啟古代書海與當代表述之間的對話與想像。

古籍中神秘的海洋動物畫像。（記者楊金城攝）

這次展覽由國家圖書館南部分館、國立海洋生物博物館與台南市文化局共同策劃，為呼應18世紀前的「倒風內海」沿岸地區，即今台南北門、新營、學甲、佳里、鹽水、下營、麻豆區為背景，整體展廳象徵一片文化與歷史交織的海洋，展塊如礁岩般錯落，歡迎觀眾踏上海洋文化探索之旅。

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「海洋生物藥不藥？」行動博物館。（記者楊金城攝）

其中，國家圖書館展出明代萬曆年間《金石昆蟲草木狀》彩繪本的複製品，展現古人筆下海洋生物的細膩描繪，也有山海經清代繪本中的神秘海洋生物畫像，讓人驚艷；國立海洋生物博物館的行動博物館，展現海洋生物的姿態與生命力。此外，8月2日下午2點另將舉辦專題講座「當科學與歷史文化相遇─談景觀的多重身分」，邀請成大教授陳恒安分享當前自然環境與生態議題，深入剖析自然景觀背後的文化脈絡與科學意涵。

古籍山海經繪本吸引閱讀。（記者楊金城攝）

台南市文化局局長黃雅玲表示，海洋魅影古籍文獻展、行動博物館在新營文化中心展覽首站，中央與地方合作透過策展將「書海」與「倒風內海」意象連結，讓抽象的知識轉化為具象體驗，為在地文化注入嶄新詮釋，讓觀眾有新感受。

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