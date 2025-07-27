魔幻台灣文學展8月前進日本大阪 府城名匾「爾來了」當開場意象

國立台灣文學館8月將到日本大阪市中央公會堂舉辦「魔幻台灣-台灣文學展」，27日在台灣府城隍廟舉辦行前祈福儀式，台文館長陳瑩芳（前左6）出席。（台灣文學館、中央社提供）

〔中央社〕台灣文學館將於8月10日至20日在日本大阪中央公會堂舉辦「魔幻台灣-台灣文學展」，以府城三大名匾之一「爾來了」為開場意象，帶領觀展民眾走入台灣文學獨特魔幻世界。

台灣文學館參與文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動，在大阪中央公會堂舉辦「魔幻台灣-台灣文學展」（日文：マジカル台湾），首度攜手擁有超過350年歷史的國定古蹟台灣府城隍廟，以廟中知名的府城三大名匾之一「爾來了」作為開場意象。

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台灣文學館今天在台灣府城隍廟舉辦行前祈福儀式，祈願展出順利，從台南出發，並為雙方合作開發的文創商品進行「過爐」儀式，屆時將於大阪開幕典禮上贈送來賓與觀眾。

台文館長陳瑩芳致詞表示，「We Taiwan」代表「咱台灣」，是台灣以文化集體力量參與國際鏈結重要行動，文學當然不容缺席，適逢日本盂蘭盆節，特別以「魔幻台灣-台灣文學展」呼應時節，呈現台灣文學中的魔幻、靈異、神仙、鬼怪等多樣面貌，讓日本觀眾從不同角度認識台灣故事。

台南市民政局副局長吳明熙說，台文館與台灣府城隍廟首度合作，將台灣文學及寺廟文化帶上國際舞台，成為跨界合作典範，各界樂觀其成，並期許未來有更多宮廟與台文館合作。

台灣府城隍廟主任委員郭榮哲表示，此次與台文館合作，不僅代表傳統信仰與現代文學跨界結合，更彰顯台灣在地文化走向國際舞台深遠意義。

他強調，台灣府城隍廟擁有超過350年歷史，「爾來了」匾額更深具勸世警惕、恩威並濟意義，警惕壞人，歡迎行善者，此次結合文學展，共同將台灣獨特「妖、魔、鬼、怪、神、靈」，透過文學作品呈現給日本民眾。

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