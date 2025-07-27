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布拉瑞揚舞團啟動美加巡演 首站美國舞蹈藝術節《路吶》精采演出

2025/07/27 21:45

布拉瑞揚舞團在美國舞蹈藝術節演出作品《路吶》結束後，全場起立熱烈鼓掌久久不息。（文化部提供）布拉瑞揚舞團在美國舞蹈藝術節演出作品《路吶》結束後，全場起立熱烈鼓掌久久不息。（文化部提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕在文化部支持下，布拉瑞揚舞團今年首度赴美巡演，第1站於23日晚間於美國舞蹈藝術節（American Dance Festival, ADF），在杜克大學劇場演出經典舞作《路吶》，文化部駐美國代表處台灣書院特別邀請北卡羅來納州、德州、華盛頓特區等地的藝文機構代表及節目總監出席觀賞這場精采演出，在場有近600名觀眾一同見證這場舞蹈盛宴。

布拉瑞揚舞團在美國舞蹈藝術節演出作品《路吶》結束後，布拉瑞揚（左1）致感謝詞。（文化部提供）布拉瑞揚舞團在美國舞蹈藝術節演出作品《路吶》結束後，布拉瑞揚（左1）致感謝詞。（文化部提供）

在演出結束後，全場起立熱烈鼓掌久久不息，舞者3度謝幕，眾人對《路吶》的編舞印象深刻，尤其作品巧妙融合原住民傳統踏踩移動與當代舞蹈的開展跳躍，舞者彷彿用盡生命力量在舞台上盡情揮灑，贏得現場觀眾不絕的掌聲與感動，為巡迴揭開完美序幕。

布拉瑞揚舞團7月下旬起展開北美巡演，是團隊首度踏上美國土地演出。（布拉瑞揚舞團提供）布拉瑞揚舞團7月下旬起展開北美巡演，是團隊首度踏上美國土地演出。（布拉瑞揚舞團提供）

演出後，在杜克大學亞洲與中東研究學系副教授洪國鈞主持的演後座談中，舞團藝術總監布拉瑞揚分享創作歷程，強調《路吶》透過田野考察，導引舞者將台灣原住民特色結合當代舞蹈，衍伸出跨部族的多元融合創作，「舞團有歌聲，有舞蹈，我們的創作來自部落生活。」

接下來，布拉瑞揚舞團將繼續巡演美加地區，包括27日在加拿大魁北克省FASS藝術節、30、31日在美國麻州雅各枕舞蹈節、8月3日紐約中央公園SummerStage「Taiwanese Waves」音樂節、8月12、13日紐約砲台舞蹈節、8月16日新墨西哥州當代原住民美術館等地演出。

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