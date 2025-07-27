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藝文 > 品風格 > 品味生活

府城名匾說典故 為何赴日展台灣文學要用「爾來了」鎮殿？

2025/07/27 23:25

府城名匾「爾來了」將為本次展出加持破題。（台灣府城隍廟提供）府城名匾「爾來了」將為本次展出加持破題。（台灣府城隍廟提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣文學館將於8月10日至20日，參與文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪・關西世博」活動，在大阪中央公會堂舉辦「魔幻台灣——台灣文學展」。為此，台文館首合作台灣最古老城隍廟，借廟中名匾「爾來了」的意象，祈願在日本展出順利。不過，「爾來了」究竟有什麼來歷與意涵？

台灣府城隍廟相傳建於明永曆年間（1669），如今所見是歷經多次修建的結果。從中央大門入口抬頭仰望，就可見高懸的「爾來了」匾額，進了大門回頭仰望，又會見到超大算盤掛在門楣上方。民間信仰有一說，城隍爺能「司陰陽，察善惡，辨是非，定功過」，人死後都要去到城隍爺面前，好好清算一下一生的善惡，「爾來了」若用城隍爺的口氣，應該是確認看到「你」來報到了，平凡的3個字，卻有著權威的氣場，意味著，誰都逃不過審判。

根據國家文化資產網所載，台灣府城隍廟「爾來了」匾於2009年獲公告為一般古物，理由是「此塊匾聯與城隍廟相互呼應，不但充分表現了歷史意義，也為台灣府城城隍廟帶了來莊肅氛維」。

郭榮哲主委、陳瑩芳館長一起手持即將前往大阪的文創禮品進行過爐儀式。（台文館提供）郭榮哲主委、陳瑩芳館長一起手持即將前往大阪的文創禮品進行過爐儀式。（台文館提供）

台文館今日赴城隍廟舉辦「We Taiwan」文學展的行前祈福儀式，館長陳瑩芳表示，「We Taiwan」代表「咱台灣」，文學展適逢日本盂蘭盆節，因此特別策劃「魔幻台灣」主題，呈現台灣文學中的魔幻、靈異、神仙、鬼怪等多樣面貌，讓日本觀眾從不同角度認識台灣故事。台灣府城隍廟主任委員郭榮哲則表示，「爾來了」匾額深具勸世警惕、恩威並濟的意義，警惕壞人，歡迎行善者。這次與「魔幻台灣」文學展結合，也有對外國人say hello的意思，迎接世界各地的觀眾到來。

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