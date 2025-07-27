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文學家華格納對歌劇的浪漫見解 「劇」才是目的，那音樂呢？

2025/07/27 23:45

衛武營北上辦講座，帶人由文學的角度認識華格納歌劇的故事。（記者凌美雪攝）衛武營北上辦講座，帶人由文學的角度認識華格納歌劇的故事。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕華格納歌劇《羅恩格林》是衛武營國家藝術文化中心繼《杜蘭朵》後，再度與德國萊茵歌劇院合作的旗艦級作品。將於9月4日至7日，由藝術總監簡文彬攜手國內外頂尖團隊，以4.5小時全本進行全台首演。

為此，衛武營今日特別邀請東吳大學德文系副教授萬壹遵，在台北表演藝術中心開講。萬壹遵以華格納是作曲家也是文學家破題，引述做為文學家的華格納認為，歌劇中的「劇」應是目的，但當時有很多人是為了音樂去看歌劇，華格納就說：「歌劇這種藝術的錯誤在於：把表達的手段（音樂）變成目的，卻把表達的目的（戲劇）變成手段。」

華格納不僅是知名歌劇作曲家，還自己編寫劇本。萬壹遵表示，華格納在巴黎時聽到羅恩格林的故事，回到德勒斯登後，他在一個作家的聚會裡，朗讀自己所寫的羅恩格林故事。故事中神話與情感等元素，讓華格納得以與當時德意志浪漫派思想合流，於是，有了《羅恩格林》（1848）這齣3幕的浪漫歌劇。他自信能延續德意志浪漫派的傳統，突顯人的本質與各種人生難題，在無限的搖擺之下，歌劇成為一種救贖。

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