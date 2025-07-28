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傳承部落記憶 山林守護者熊鷹之羽特展三地門文化館登場

2025/07/28 14:15

「山林守護者—熊鷹之羽的文化意象與部落記憶傳承特展」在屏縣三地門原住民文化館三樓登場。（記者羅欣貞攝）「山林守護者—熊鷹之羽的文化意象與部落記憶傳承特展」在屏縣三地門原住民文化館三樓登場。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕熊鷹對排灣族來說是祖靈的化身，為喚起大眾對文化保存與山林守護議題的關注，屏縣三地門鄉公所與國立屏東科技大學合作，舉辦「山林守護者—熊鷹之羽的文化意象與部落記憶傳承特展」，即日起於三地門原住民文化館3樓特展區展至10月31日。

長期進行熊鷹生態研究的孫元勳教授指出，熊鷹既是生態指標，也是文化指標。「我們看到的是，當部落文化失序，熊鷹可能成為獵取對象；但當文化重新被理解與尊重，它也可能成為保育的力量」。仿羽工藝是一種共存的嘗試，讓人們有機會在不傷害自然的前提下，延續祖先留下來的智慧與美感。

三地門鄉鄉長曾有欽表示，熊鷹對排灣族來說，是祖靈的化身，是部落位階與榮譽的象徵，特展不只是讓更多人了解熊鷹羽毛的文化意涵，也希望引發對山林保育、重新看見傳統智慧的力量。

特展以熊鷹羽毛為核心意象，規畫六大展區。（記者羅欣貞攝）特展以熊鷹羽毛為核心意象，規畫六大展區。（記者羅欣貞攝）

特展以熊鷹羽毛為核心意象，規畫「熊鷹的神話與傳說」、「部落文化與熊鷹、「熊鷹的生態習性」、「熊鷹的棲地危機」、「追蹤熊鷹的足跡」、「仿真的鷹羽工藝」六展區，探索熊鷹與百步蛇的神話連結、羽毛在部落位階與儀式中的意義、熊鷹的生態行為與族群困境，並呈現工藝師鍾金男歷時10年開發的仿羽技藝與部落學員創作。

部落記憶影片區則播放11位部落耆老的口述影片，記錄其對熊鷹羽毛、部落記憶與山林守護的珍貴觀點與生命經驗。特展由拓德環保永續基金會贊助，展至10月31日，免費參觀，週一、二休館。

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