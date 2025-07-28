「2025八一原住民族週」開幕 邀北市原民合唱團與吳亦帆演出

台北市原住民族事務委員會今（28）舉辦2025八一原住民族週記者會，透過2位原民籍的國小生擔任主持人，延續文化傳承，展露世代接力精神。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市原住民族事務委員會今（28）舉辦「2025八一原住民族週」記者會。本次八一原住民族週以「織」為主題，象徵族群連結與文化交會。每日主題都與原民發展脈絡緊密相連，從圖騰、原民工藝文化到生態自然共存議題，透過工作坊、舞台展演、文化體驗等闖關遊戲呈現，民眾完成任務後就能參加扭蛋抽獎。

「我們希望讓原住民族文化走進市民的日常，成為生活的一部分。」台北市原委會主委巴干・巴萬說道。他也說，八一原住民族日不僅是紀念，也是城市文化的織線，今年延續前幾年堆疊不同型態的結果，進一步透過展覽與互動的博物館形態打造文化場景，讓更多人能夠認識原住民族文化，更讓文化在城市中傳承。

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活動首日邀請台北市原住民族合唱團與原民創作歌手吳亦帆演出，並透過2位原民籍的國小生擔任主持人，延續文化傳承，展露世代接力精神。活動透過「織」的精神，詮釋原民文化的深厚工藝底蘊，也希望民眾能親身參與，從活動感受文化在城市中的交織與延展。

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