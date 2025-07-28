自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「2025八一原住民族週」開幕 邀北市原民合唱團與吳亦帆演出

2025/07/28 14:19

台北市原住民族事務委員會今（28）舉辦2025八一原住民族週記者會，透過2位原民籍的國小生擔任主持人，延續文化傳承，展露世代接力精神。（記者蔡愷恆攝）台北市原住民族事務委員會今（28）舉辦2025八一原住民族週記者會，透過2位原民籍的國小生擔任主持人，延續文化傳承，展露世代接力精神。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市原住民族事務委員會今（28）舉辦「2025八一原住民族週」記者會。本次八一原住民族週以「織」為主題，象徵族群連結與文化交會。每日主題都與原民發展脈絡緊密相連，從圖騰、原民工藝文化到生態自然共存議題，透過工作坊、舞台展演、文化體驗等闖關遊戲呈現，民眾完成任務後就能參加扭蛋抽獎。

「我們希望讓原住民族文化走進市民的日常，成為生活的一部分。」台北市原委會主委巴干・巴萬說道。他也說，八一原住民族日不僅是紀念，也是城市文化的織線，今年延續前幾年堆疊不同型態的結果，進一步透過展覽與互動的博物館形態打造文化場景，讓更多人能夠認識原住民族文化，更讓文化在城市中傳承。

活動首日邀請台北市原住民族合唱團與原民創作歌手吳亦帆演出，並透過2位原民籍的國小生擔任主持人，延續文化傳承，展露世代接力精神。活動透過「織」的精神，詮釋原民文化的深厚工藝底蘊，也希望民眾能親身參與，從活動感受文化在城市中的交織與延展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應