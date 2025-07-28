2025台灣文博會8月2日登場 3大攻略一次解鎖

2025台灣文博會推出逛展攻略，一手把握活動內容和報名資訊。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台灣文博會即將於8月2日至11日登場，主展場台北松山文創園區及南港展覽館，文化部特別推出逛展攻略，解鎖所有精彩內容。

文化策展區以「水風景」為題呈現各種與水有關的地景風貌。（文化部提供）

攻略1：「文化策展」4大主題館飽覽「水風景」

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在台北松山文創園區的「文化策展」區自8月2日開幕，以「水風景」為年度主題在此呈現各種與水有關的地景風貌。可先逛4大主題館，分別是「接海之島」、「穿霧之境」、「有河之靈」、「台灣萬水」，沉浸式展場邀請民眾探索台灣豐沛的水文化生態系，每一館皆以巨型裝置展現水的多種形態，並運用各種水生態文化內容作品及文創商品呈現台灣多元水文化魅力。

還有國立台灣工藝研究發展中心策劃的「日常＋」選品快閃店，邀集全台70家工藝品牌、超過400件茶器飲食、日常穿搭、居家擺飾商品，讓精美工藝走進生活日常，展現新的生活態度。

品牌商展今年在南港展覽館1館展出，場地規模及參展業者數量都是是歷年最大。（文化部提供）

攻略2：歷年最大規模「品牌商展」一站購入

品牌商展今年在交通便利的南港展覽館1館展出，場地規模及參展業者數量都是是歷年最大，讓台灣文創可愛角色大集合，需注意的是，首2天（8月5日、6日）開放專業人士及買家進行洽商，後5天（8月7日至8月11日）則全面開放觀眾進場。

今年以「嗨，水域場！」為題，有「風格生活」、「文創禮品」、「當代工藝」、「島嶼風尚」、「文化永續」、「原創角色」、「插畫應用」、「數位娛樂」等多個展區，共有超過650個品牌、932個參展攤位共襄盛舉。展覽期間活動舞台及現場攤位還包括IP新歌發表、基隆特色節慶活動體驗、江戶切子工藝展示、人偶遊行、工作坊、粉絲見面會等跨界展演與活動。

兩大展區於展期間推出「走讀導覽」，帶領民眾一探臺北水文歷史脈絡。（文化部提供）

攻略3：2大主展場「走讀導覽」 懶人行程免規劃

兩大展區於展期間推出「走讀導覽」，包括松菸路線「與水同行—採集水路的顏色」及南港路線「與水同行—南港很陂」，穿行探索瑠公圳遺跡、昔日菸廠澡堂秘境、濕地生態及水路痕跡，由在地專家深度解說，帶領民眾一探台北水文歷史脈絡，並邀請策展人專場導覽文博會展區，懶人行程免規劃，由專家帶領全部體驗，相關報名資訊可參考活動官方網站。

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