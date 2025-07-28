台大樂學館具文化資產價值 今日審議通過指定為台北市定古蹟

〔中央社〕台北市文資會議今天審議通過「國立台灣大學『樂學館』文化資產價值案」，因具高度歷史、藝術或科學價值，16票同意、2票不同意，指定「原帝大校舍文政學部研究室」為市定古蹟。

根據文資會議出示此案專案小組委員意見摘要，「原帝大校舍文政學部研究室」（樂學館）為台北帝國大學（台灣大學前身）設校後，於日本昭和3年（西元1928年）最早興建完成的建築，為圖書館的附屬建築，主要作為研究室使用。

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資料指目前為藝術史研究所、語言學研究所及音樂學研究所，見證台灣近代高等教育發展歷程，具高度歷史價值。

摘要記錄，此案各研究室對外設有三面開窗的梯型凸窗，走廊側門上方有橢圓形與圓形開窗，並有線腳裝飾，設計優美，做工精緻，具高度藝術價值。且此建築仍保存原有構造、外牆材料、特殊門窗與設計風格，具稀少性，不易再現。

摘要彙整評述，此案建築表現各時代營造技術流派特色，包含帝大時期椰林大道中軸線兩側建築群，與舊圖書館為同一系列建物，其建築風格、細部、門窗及面磚材料皆為當時期建物特色。

外牆面磚、上下木拉窗、走廊的圓窗與橢圓形木窗、磨石子地坪、樓梯扶手，整體保存完整，極具日治同時期的營造特色。

建物為3層樓建築，與市定古蹟台大舊圖書館以走廊相連，在建築風格及裝飾皆屬同時期，內部及外觀多保留早期建築結構及樣貌，表現日治中期西式營造技術流派特色。

台北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會今天召開第184次會議議程，審議上述本案，此案源自台大預計在「樂學館」外牆及屋頂施作防水工程，函詢台北市文化局是否涉及文化資產議題，文化局考慮建物興建完成已逾50年，所以依文資法相關規定辦理。

此案文化資產價值評估暨現場勘查及審議會議，結論是具文化資產潛力，今天進入文資審查程序。

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