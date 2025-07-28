擊樂點亮夏夜 澎湖藝拍擊合4跨世代共振 譜出島嶼新樂章

藝拍擊合4集合跨世代演出，為澎湖群島注入音樂傳承。（文澳國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖擊樂飛魔力年度音樂會「藝拍擊合4」，昨（27）日晚間在澎湖縣演藝廳熱力展開。由文澳國小、馬公國中、馬公高中以及教師打擊樂團4支團隊攜手合作，為澎湖夏夜帶來一場融合專業、創新與感動的打擊樂盛宴。現場觀眾座無虛席，掌聲、歡呼聲此起彼落，展現澎湖藝文教育的深厚底蘊。

澎湖擊樂飛魔力年度音樂會藝拍擊合4，在文化局演藝廳舉行。（文澳國小提供）

「打擊樂的學習，不只是一場場比賽與演出，更是在團隊合作中發現自己的價值，學會尊重與包容，也懂得面對挑戰與困難時相互扶持。」文澳國小校長方南芳談到，孩子們從基礎訓練到舞台呈現，都是一點一滴的累積與堅持。與其關注比賽的成績，更珍惜學生們在練習中培養出來的責任感和自信。「這次教師團隊的加入，讓學生在身邊就能看到認真投入的榜樣，也讓整個學校更有凝聚力。希望每一位孩子都能在音樂中找到自信，把這份熱情繼續傳遞下去。」

請繼續往下閱讀...

音樂會以「藝拍擊合」為題，象徵團員們齊心協力，以節奏為語言，跨越年齡共同譜寫澎湖擊樂的新篇章。現場從細膩悠揚的木琴到澎湃激昂的鼓聲，學生與教師跨世代合奏，展現紮實的團隊默契與多元的藝術層次。整場演出精彩流暢，不僅是技巧的展現，更是情感的交流。

許多家長分享，孩子從加入樂團的羞澀，到如今能自信站上舞台，都能感受到澎湖音樂教育的努力與改變。觀眾也表示，這場音樂會不只是聽覺盛宴，更凝聚了地方藝文的希望與未來。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法