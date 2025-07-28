喬治盧卡斯出席聖地牙哥漫畫展 向粉絲預告「盧卡斯敘事藝術博物館」

聖地牙哥國際漫畫展中，由皇后拉蒂法（左起）主持的特別時段，喬治盧卡斯與墨西哥名導吉勒摩戴托羅以及奧斯卡得主藝術家江道格，預告「盧卡斯敘事藝術博物館」的揭幕。（美聯社提供）

〔中央社〕「星際大戰」（Star Wars）導演喬治盧卡斯（George Lucas）今天首度出席流行文化年度盛會「聖地牙哥國際漫畫展」（SDCC），許多粉絲揮舞「光劍」表示歡迎。

法新社報導，許多粉絲大排長龍數小時，以在加州聖地牙哥這座可容納6,500人的會場聆聽打造「星際大戰」和「法櫃奇兵」（Indiana Jones）系列傳奇電影製作人的演說。

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聖地牙哥國際漫畫展每年吸引約13萬人參加，早已成為電影公司與明星展示最新影視作品的重要平台。

漫畫展27日安排由皇后拉蒂法（Queen Latifah）主持的特別時段，喬治盧卡斯與墨西哥名導吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）以及奧斯卡得主藝術家江道格（Doug Chiang），預告「盧卡斯敘事藝術博物館」（The Lucas Museum of Narrative Art）的揭幕。博物館由他與妻子賀伯森（Mellody Hobson）共同創辦。

皇后拉蒂法表示：「我們等這一刻已經等了50年！」

《星際大戰》導演喬治盧卡斯今日出席流行文化年度盛會「聖地牙哥國際漫畫展」。（美聯社提供）

81歲的喬治盧卡斯告訴現場群眾：「我從大學時期就開始收藏藝術品」，還說目前已累積數萬件藏品。

「我收藏藝術品已有50年。後來我開始思考如何處理這些收藏，因為我拒絕出售它們。」

他說：「我永遠不會賣掉它們，我認為藝術不應該是這樣。對我來說，藝術更重要的是情感連結。」

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