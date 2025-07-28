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星戰之父首登聖地牙哥漫畫展 盧卡斯敘事藝術博物館2026開幕

2025/07/28 19:42

喬治．盧卡斯籌辦的藝術博物館將於2026年開幕。（路透）喬治．盧卡斯籌辦的藝術博物館將於2026年開幕。（路透）

甘麗梅／核稿編輯

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國年度動漫盛會聖地牙哥國際漫畫展（SDCC）27日首次迎接「星際大戰之父」喬治．盧卡斯到場，宣布其最新計畫「盧卡斯敘事藝術博物館」（Lucas Museum of Narrative Art）將於2026年登場。

同場還有奧斯卡金獎導演吉勒摩．戴托羅與奧斯卡得獎藝術家江道格等人。據博物館聲明，盧卡斯敘事藝術博物館是首間專注展現跨時代、文化和媒體故事敘事的同類型機構。位於洛杉磯博覽會公園的博物館，將涵蓋數間展覽廳、兩間劇院、一間圖書館和餐廳、咖啡廳、商店和公共空間等設置。

盧卡斯在活動中回憶大學時期，為自己懷抱著成為藝術蒐藏家的夢想而感到掙扎，因為藝術品的價格令人難以負擔。因此，他後來把眼光轉向價格較為平價的漫畫書。經過50年，比起販賣自己所蒐藏的藝術品，盧卡斯如今傾向創造一間「大眾藝術的殿堂」。除了盧卡斯的收藏外，以「水底情深」、「羊男的迷宮」和「環太平洋」聞名的戴托羅，也可能提供個人收藏。

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