榮興客家採茶劇團登維也納 演員隨劇情奉茶觀眾驚喜

榮興客家採茶劇團日前赴奧地利維也納演出，駐奧地利大使劉玄詠（中排左6）表示，榮興客家採茶劇團的表演保存了客家傳統戲曲精神。（駐奧地利代表處、中央社提供）

〔中央社〕睽違10年，榮興客家採茶劇團在客家委員會支持之下赴奧地利維也納演出《八仙過海》，其中劇情有「奉茶」一幕，演員們親自奉茶給前排觀眾，打破觀賞距離帶來驚喜。

根據駐奧地利代表處發布的新聞資料，由外交部與文化部共同主辦，駐奧地利代表處承辦的「2025歐洲台灣文化年」演出持續。榮興客家採茶劇團7月25日在維也納第1區的Urania劇院演出，生、旦、淨、末、丑展現精緻身段和扎實訓練，吸引近300名觀眾大開眼界。

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駐奧地利大使劉玄詠表示，無論是表演藝術或視覺藝術，文化是人們的共同語言，「歐洲台灣文化年」就是要藉由文化拉近台灣和歐洲的距離。

劉玄詠提到，榮興客家採茶劇團的表演保存了客家的傳統戲曲精神，「特別是伴奏的八音樂團，都是年輕的音樂家，但已經掌握住客家八音的傳承，我非常佩服。」

這次演出場地Urania劇院觀眾席為階梯式座位，代表處支援設備做中英文投影字幕，讓觀眾對劇情的發展一目了然；樂隊則在觀眾席上演奏，增加觀眾臨場感，也為台奧客家文化交流再添一筆。

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