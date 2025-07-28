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3位國際名家領軍長笛音樂營 大師班與音樂會本週登場

2025/07/28 22:26

德敏（後排右1）、班諾德（後排右4）、樊曼儂（後排右5）以及特別受邀與班諾德共同演出的NSO大提琴首席上地彩門（右2），與吹笛人室內樂團合影。（記者凌美雪攝）德敏（後排右1）、班諾德（後排右4）、樊曼儂（後排右5）以及特別受邀與班諾德共同演出的NSO大提琴首席上地彩門（右2），與吹笛人室內樂團合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕吹笛人室內樂團今年重啟因疫情延宕的台灣國際長笛音樂營，並邀請國際知名長笛演奏家菲利浦‧班諾德（Philippe Bernold）、邁克爾‧馬丁‧寇夫勒（Michael Martin Kofler）、馬特維‧德敏（Matvey Demin），來台擔任大師班師資，同時舉辦3場室內樂形式的大師音樂會。

隨著音樂營將於29日開課，吹笛人室內樂團幾乎全員到齊於今（28）日舉辦宣告記者會，藝術總監樊曼儂說，此次3位國際大師，原定其中一位洛依克‧許奈德因傷不克前來，在緊急聯繫協調下，獲得寇夫勒首肯代打，但還在來台的飛機上，因此，只有班諾德與德敏出席記者會。

3位大師中，班諾德是成熟又風趣的法國長笛學派第一人；德敏則被譽為國際樂壇最閃耀的長笛金星；而還在趕路的寇夫勒，則與班諾德一樣，都是備受尊崇的當代長笛巨擘。3人將分別於8月2、3日的3場音樂會中，與吹笛人室內樂團攜手演出。

吹笛人室內樂團於1998年由台灣長笛教母樊曼儂與施威錦共同發起，將參與此次長笛音樂營與8月3場音樂會的，有張翠琳、黃貞瑛、馬曉珮、藍郁仙、許佑佳、胡志瑋、廖薏賢、楊慧君、馬鈺、楊智越及林于斐等，此外，還有鋼琴家遊適伃、徐嘉琪、王一心，以及大提琴上地彩門，都將加入音樂會的演出。

老師們除傳授專業演出技巧，也透過講座分享如何準備國際大賽與樂團的考試等，此外，音樂營期間也將舉辦長笛獨奏及室內樂比賽，優勝者可於成果發表音樂會登上國家演奏廳舞台演出。詳情可詢新象藝術官網（https://reurl.cc/pYMEX4）。

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