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長笛學生不要聽寫給長笛的作品？ 大師說明為何首選是聲樂

2025/07/28 23:25

國際知名長笛演奏家菲利浦‧班諾德與馬特維‧德敏分享學習長笛的建議。（記者凌美雪攝）國際知名長笛演奏家菲利浦‧班諾德與馬特維‧德敏分享學習長笛的建議。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣國際長笛音樂營將於明（29）日登場，受邀來台開大師班的國際知名長笛演奏家菲利浦‧班諾德（Philippe Bernold）與馬特維‧德敏（Matvey Demin），今日受訪時，被問及對於長笛的學習者有什麼建議，班諾德說，就是不要聽寫給長笛的作品，應多聽寫給其他樂器甚至是歌劇的音樂，他也說明為何首選是聲樂。

做為巴黎高等音樂院教授、巴黎歌劇院前首席長笛家，班諾德是長笛音樂的權威，被譽為法國長笛學派第一人，他所代表的不僅是一位演奏者的聲音，更是一整個時代的法蘭西長笛傳統。對於為何學長笛要多聽聲樂？班諾德說明，因為長笛沒有簧片，發聲原理與聲樂類似，都是直接從喉部出來，可以互為體會欣賞。

目前是德勒斯登國家管弦樂團史上最年輕首席長笛家的德敏，則以柴可夫斯基《D大調小提琴協奏曲》的長笛改編版為例，這是首挑戰呼吸控制與音域張力極限的曲目。這位柴科夫斯基大賽史上第一位木管組金獎得主認為，確實要多聽其他音樂類型，且不只是古典音樂，流行音樂也可以。但是，練習時要有方向，否則很難達到理想的狀態，也可以說，要對聲音有清楚的想像，知道自己想創造出什麼樣的聲音。

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