自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

榮興客家採茶劇團維也納演《八仙》加碼奉茶 現場觀眾大驚喜

2025/07/28 23:52

榮興客家採茶劇團日前赴奧地利維也納演出。（駐奧地利代表處提供）榮興客家採茶劇團日前赴奧地利維也納演出。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由外交部與文化部共同主辦，駐奧地利代表處承辦的「2025歐洲台灣文化年」系列音樂會，第3場「榮興客家採茶劇團」，上週末在維也納Urania劇院登場。除有眾多僑胞熱烈歡迎，更吸引不少當地歐洲人前往觀賞，包括聯合國原子能署人員、世界NGO組織負責人等，對這場深具台灣文化特色的演出，留下深刻印象。

劉玄詠頒發感謝狀給榮興客家劇團鄭榮興團長，感謝劇團對促進台奧文化交流的付出。（駐奧地利代表處提供）劉玄詠頒發感謝狀給榮興客家劇團鄭榮興團長，感謝劇團對促進台奧文化交流的付出。（駐奧地利代表處提供）

我國駐奧地利大使劉玄詠表示，無論是音樂、戲劇或繪畫，文化都是人們的共同語言，可以拉近人與人之間的距離，「歐洲台灣文化年」就是藉由文化拉近台灣和歐洲的距離。

劉玄詠說明，榮興客家劇團上次在維也納巡演是10年前，這次在客家委員會的支持下，再度回到維也納，演出《八仙過海》，代表處特別商請場館準備投影設備，讓不諳客語的觀眾能透過翻譯文字理解劇情發展。榮興劇團呈現傳統客家大戲的魅力，生、旦、淨、末、丑都展現出精緻的身段和扎實的訓練基礎，讓在場的奧國觀眾大開眼界，也成功推動了一次台、奧之間的文化交流。

劇組人員於演出現場奉茶。（駐奧地利代表處提供）劇組人員於演出現場奉茶。（駐奧地利代表處提供）

代表處指出，Urania 劇院的觀眾席採階梯式座位，讓任何角落的觀眾都可以無死角地欣賞演出，不僅有樂團在觀眾席現場演奏，增加臨場感，因《八仙過海》劇情包含「奉茶」一幕，演員們還親自端茶給前排貴賓，讓觀眾相當驚喜，演出結束後，紛紛向前和演出團隊合影留念。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應