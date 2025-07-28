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榮興客家採茶劇團維也納演《八仙》加碼奉茶 現場觀眾大驚喜
榮興客家採茶劇團日前赴奧地利維也納演出。（駐奧地利代表處提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕由外交部與文化部共同主辦，駐奧地利代表處承辦的「2025歐洲台灣文化年」系列音樂會，第3場「榮興客家採茶劇團」，上週末在維也納Urania劇院登場。除有眾多僑胞熱烈歡迎，更吸引不少當地歐洲人前往觀賞，包括聯合國原子能署人員、世界NGO組織負責人等，對這場深具台灣文化特色的演出，留下深刻印象。
劉玄詠頒發感謝狀給榮興客家劇團鄭榮興團長，感謝劇團對促進台奧文化交流的付出。（駐奧地利代表處提供）
我國駐奧地利大使劉玄詠表示，無論是音樂、戲劇或繪畫，文化都是人們的共同語言，可以拉近人與人之間的距離，「歐洲台灣文化年」就是藉由文化拉近台灣和歐洲的距離。
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劉玄詠說明，榮興客家劇團上次在維也納巡演是10年前，這次在客家委員會的支持下，再度回到維也納，演出《八仙過海》，代表處特別商請場館準備投影設備，讓不諳客語的觀眾能透過翻譯文字理解劇情發展。榮興劇團呈現傳統客家大戲的魅力，生、旦、淨、末、丑都展現出精緻的身段和扎實的訓練基礎，讓在場的奧國觀眾大開眼界，也成功推動了一次台、奧之間的文化交流。
劇組人員於演出現場奉茶。（駐奧地利代表處提供）
代表處指出，Urania 劇院的觀眾席採階梯式座位，讓任何角落的觀眾都可以無死角地欣賞演出，不僅有樂團在觀眾席現場演奏，增加臨場感，因《八仙過海》劇情包含「奉茶」一幕，演員們還親自端茶給前排貴賓，讓觀眾相當驚喜，演出結束後，紛紛向前和演出團隊合影留念。
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