你是哪種怪？桃園兒美館「怪獸互動遊戲」 讓閱讀也能練等升級

「從野獸出發—有怪獸主題書展」有互動式遊戲機台，觀眾可以抽一隻屬於自己的床邊怪獸。（林家賢攝，桃園市立美術館提供）〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市兒童美術館推出今夏最萌怪獸書展，「從野獸國出發——有怪獸主題書展」即日起在兒美館3樓熱鬧開展，展期至11月9日，邀請大小朋友一起來「收編怪獸夥伴」，參與一場充滿幻想、分類與遊戲感的閱讀冒險。

桃美館表示，這場怪獸書展希望顛覆大眾對「閱讀只能安靜坐好」的刻板印象，轉而讓閱讀變成可以玩、可以動、可以自己探索的體驗旅程。無論你喜歡的是獨角獸、妖怪、野獸，或根本說不出名字的「怪東西」，這裡都有可能成為你新的「怪獸朋友」。

本次書展特別規劃５大怪獸分類主題區，包含「限定版怪獸」、「經典款怪獸」、「特有種怪獸」、「和怪獸一起玩」、「怪獸陪你長大」，每區搭配精選繪本與視覺場景，讓觀眾從怪獸的造型、性格與寓意出發，探索怪獸故事與生命隱喻。

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「從野獸出發—有怪獸主題書展」邀請親子朋友在「幻想床鋪區」，好好讀一本床邊怪獸故事。（林家賢攝，桃園市立美術館提供）

特別的是，展覽不只「閱讀」，更能「動手玩」！展覽現場設置的怪獸互動遊戲機台，讓小朋友可以透過簡單的互動操作，測出最適合自己的怪獸類型，從而延伸閱讀推薦，也讓閱讀過程成為一場自我探索與角色扮演的冒險之旅。

此外，展期間也將陸續推出延伸活動與主題日，讓讀者在不同節氣與主題下與怪獸共遊，詳詢桃美館官網。

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