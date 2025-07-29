這本賣破1900萬冊「怪獸書」變身！桃園兒美館打造《野獸國》現場 找回小小冒險魂

從野獸出發—有怪獸主題書展」以《野獸國》插圖為主題展牆。（美好日子電影有限公司攝，桃園市立美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市兒童美術館主辦的「從野獸出發：有怪獸主題書展」，即日起至11月9日於兒美館館內3樓兒童藝術圖書空間登場，精選超過50本世界各地的怪獸繪本，帶領親子一起踏上閱讀冒險。

展覽以全球銷售逾1900萬冊的經典繪本《野獸國》為主軸，規劃出「幻想床鋪區」、「限定版怪獸」、「和怪獸一起玩」等多元主題書區，更設有莫里斯・桑達克專區，介紹這位被譽為「圖畫書界畢卡索」的繪本大師。現場還設置互動小遊戲機台，吸引孩子邊玩邊讀，沉浸在怪獸的世界裡。

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從野獸出發—有怪獸主題書展」以各種不同特色的怪獸，打造閱讀區。（美好日子電影有限公司攝，桃園市立美術館提供）

1963年出版的《野獸國》（Where the Wild Things Are）是曾獲頒美國凱迪克大獎、國際安徒生大獎等多項童書創作獎項、被譽為「圖畫書界畢卡索」的莫里斯．桑達克生涯代表作之一。該書至今全球累積銷量已超過1900萬冊，曾被改編為動畫短片、舞台劇，並在2009年改編成真人電影《野獸冒險樂園》，多年來深受全球童書專家與大人小孩喜愛，是歷久不衰的經典繪本。

此部充滿想像力與冒險情節的作品，呈現了孩童的複雜情緒與潛意識想法，讓孩童藉由一場「大冒險」、「大撒野」獲得情緒釋放的機會，也重新感受到母親的愛。如今桃園兒童美術館將變化為沉浸式書展，讓讀者重新認識「怪獸」作為情緒出口與成長陪伴的意義。詳詢桃美館官網。

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