《畫臺灣、臺灣話》Podcast超展開！貓咪講台語 帶孩子穿越藝術時空

《畫臺灣、臺灣話》描述主角「阿框伯」與「畫布貓」在各個台灣美術時代中穿梭的精采冒險。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館主辦的Podcast頻道「Taiwan美術時代錄」，推出全新一季《畫臺灣、臺灣話》，首次以「全台語親子聲音劇場」形式呈現，聚焦５段台灣美術史的變遷，用耳朵打開孩子的藝術感知。

節目主打親子共學設計，由角色「阿框伯」與「畫布貓」領航，穿越台灣美術五個關鍵時期：從早期書畫、戰後浪潮到當代數位，帶出藝術史的轉折點。每集以故事情境引導，再搭配「台語小教室」學習橋段，讓孩子從聲音中自然掌握台語語感，也引導家庭對藝術與語言的雙重理解。

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不同於以往單一知識輸出式內容，《畫臺灣、臺灣話》嘗試用戲劇性情境與語言教學融合，打破美術館的距離感，將語言轉為親子共同體驗，也為Podcast教育節目開出全新格式。

此節目同步呼應國美館常設展「時代印記」５大展區，共分為五個時期：「中原流風：臺灣早期書畫」、「引光顯影：20世紀前期臺灣美術的在地色彩」、「浪潮與衝擊：1945-1979臺灣美術發展」、「激撞與反思：1980s～1990s臺灣美術主體性尋探」、「交融與重構：2000～全球視野與數位浪潮」，聽眾在線上收聽之餘，也可以親臨展覽現場觀賞作品真跡，打開藝術感知的多元路徑。詳詢國美館官網。詳詢國美館Podcast頻道（https://reurl.cc/x3Q5Wz）。

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