自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

《畫臺灣、臺灣話》Podcast超展開！貓咪講台語 帶孩子穿越藝術時空

2025/07/29 09:00

《畫臺灣、臺灣話》描述主角「阿框伯」與「畫布貓」在各個台灣美術時代中穿梭的精采冒險。（國美館提供）《畫臺灣、臺灣話》描述主角「阿框伯」與「畫布貓」在各個台灣美術時代中穿梭的精采冒險。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館主辦的Podcast頻道「Taiwan美術時代錄」，推出全新一季《畫臺灣、臺灣話》，首次以「全台語親子聲音劇場」形式呈現，聚焦５段台灣美術史的變遷，用耳朵打開孩子的藝術感知。

節目主打親子共學設計，由角色「阿框伯」與「畫布貓」領航，穿越台灣美術五個關鍵時期：從早期書畫、戰後浪潮到當代數位，帶出藝術史的轉折點。每集以故事情境引導，再搭配「台語小教室」學習橋段，讓孩子從聲音中自然掌握台語語感，也引導家庭對藝術與語言的雙重理解。

不同於以往單一知識輸出式內容，《畫臺灣、臺灣話》嘗試用戲劇性情境與語言教學融合，打破美術館的距離感，將語言轉為親子共同體驗，也為Podcast教育節目開出全新格式。

此節目同步呼應國美館常設展「時代印記」５大展區，共分為五個時期：「中原流風：臺灣早期書畫」、「引光顯影：20世紀前期臺灣美術的在地色彩」、「浪潮與衝擊：1945-1979臺灣美術發展」、「激撞與反思：1980s～1990s臺灣美術主體性尋探」、「交融與重構：2000～全球視野與數位浪潮」，聽眾在線上收聽之餘，也可以親臨展覽現場觀賞作品真跡，打開藝術感知的多元路徑。詳詢國美館官網。詳詢國美館Podcast頻道（https://reurl.cc/x3Q5Wz）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應