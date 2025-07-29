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Podcast新玩法！台語家庭新任務 聽美術史集點還送DIY手指偶
國美館今年度典藏常設展「時代印記」展場一隅。（國美館提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館推出的Podcast《畫台灣、台灣話》節目，不只是聽故事學美術史，更是一場台語家庭的互動任務！做為文化部「國家語言推廣活動」之一，本季節目配合「文化部培育台語家庭計畫集點」活動，每集藏有神祕密語，邀請聽眾填寫線上問卷即能累積點數，兌換限量角色DIY手指偶與台語單字圖卡，將聲音學習延伸成實體操作與家庭共玩體驗。
國立台灣美術館 Podcast 頻道「Taiwan美術時代錄」推出全新節目《畫臺灣、臺灣話》。（國美館提供）
節目內容與國美館「時代印記」展覽串接，描述主角「阿框伯」與「畫布貓」在各個台灣美術時代中穿梭的精采冒險。節目以臺灣台語製播，並精心設計「台語小教室」的橋段，期待親子在生動的故事情境與對話中，自然地感受台語語言文化的魅力，從中練習語感並增進理解。
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同時，透過巧妙的劇情導引，讓聽眾可以瞭解不同時代背景下所形成的的藝術特質，並且逐步理解畫作的欣賞技巧與豐富的文化知識。詳詢國美館官網。（https://reurl.cc/x3Q5Wz）
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