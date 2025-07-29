北市客家藝文社區巡演8月預告！攜手劇團與舞團帶民眾進入藝術世界

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市客委會攜手自然而然劇團與咚咚兒童舞蹈團，將於8月舉辦客家藝文活動社區巡演，分別於南港區合成里合心廣場與內湖區安湖里安湖區民活動中心，邀請民眾一同走入充滿想像力與創造力的藝術世界。除此之外，現場也會提供摸彩活動。

台北市客委會攜手自然而然劇團與咚咚兒童舞蹈團，將於8月舉辦客家藝文活動社區巡演（台北市客委會提供）

客委會表示，8月2日將於南港區合成里合心廣場展演，由自然而然劇團帶來原創兒童劇《綠森林》，以色彩繽紛的舞台設計、吸睛的造型與高度互動的劇情，描繪一段關於友誼、環境與勇氣的故事，讓孩子在歡笑中學習守護環境，認識生態永續的重要性。

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台北市客委會攜手自然而然劇團與咚咚兒童舞蹈團，將於8月舉辦客家藝文活動社區巡演（台北市客委會提供）

客委會說道，8月23日在內湖區安湖里安湖區民活動中心9樓，邀請咚咚兒童舞蹈團帶來精采表演。隨著節奏響起，孩子們以舞蹈詮釋故事，以肢體律動勾勒出一幕幕自然風景，並將桐花紛飛的意象穿插其中，展現動人的故事情節。

客委會提到，除了精采節目以外，現場提供客家紅粄吊飾體驗、品嘗客家美食及體驗客家念謠丟沙包，更準備摸彩活動，讓參與民眾有機會把多項好禮帶回家，邀請大家一起同樂，詳細活動資訊可上本會官網（https://hac.gov.taipei/）或臉書搜尋「臺北客家」粉絲團追蹤最新消息及動態。

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