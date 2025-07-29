南市中西區圖書館推「台灣民間信仰」系列講座

中西區圖書館於8至11月推出5場「台灣民間信仰」系列講座，首場即日起開報名。（中西區公所提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市中西區是全國寺廟密度最高行政區，中西區圖書館於8至11月推出「台灣民間信仰」系列講座，邀學者專家剖析台灣民間信仰的發展與其社會意涵。首場8月10日「台灣陣頭文化的源流與發展」講座，即日起開放報名。

中西區長蔡佳甫表示，區圖書館不僅是提供知識與資訊的場域，更肩負傳承地方文化的重要角色。近年來中西區圖書館持續朝向多元與在地特色方向發展，陸續舉辦人文歷史與在地文化的講座，期盼能激發市民朋友對家鄉文化的關注與認同。

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中西區圖書館8至11月推出「台灣民間信仰」系列講座，邀台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢、長榮大學文創學程兼任助理教授蔡佩如、中央研究院民族學研究所兼任副研究員葉春榮、台南大學文化與自然資源學系教授陳緯華，以宗教文化為主軸，從都市化、性別、族群、政治與司法等議題，帶民眾了解民間信仰發展如何深植於社會脈絡，及對人民生活影響。

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