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近百位藝術師資生入偏鄉離島 金門古城國小上名畫吶喊表演課

2025/07/29 14:30

教育部培訓近百位師資生，將藝術美感教育帶入偏鄉，金門古城國小學生們上「吶喊」名畫表演課。（教育部提供）教育部培訓近百位師資生，將藝術美感教育帶入偏鄉，金門古城國小學生們上「吶喊」名畫表演課。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕「教育部藝術美感育苗計畫」今年培訓97位藝術與教育專業的師資生，組成5支藝術教育小隊，深入全國16縣市、共21所偏鄉國小駐點一週，即使面對夏季高溫與颱風接連來襲，仍有超過650名偏遠地區小學生踴躍參與，盼透過暑期營隊推廣多元藝術課程，讓美感教育在偏鄉萌芽生根。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，教育部委託國立台灣藝術大學辦理，培育藝術教育師資並將藝術美感資源帶進資源較為不足的地區，今年營隊由師資生設計20套創意十足的藝術與生活美感教案，豐富學童的課程體驗，例如金門古城國小學生們上「吶喊」名畫表演課、嘉義更寮國小藝術跨科展演等。

過去10年來，超過645位師資生參與，累積服務超過105所偏遠地區學校、4000名偏鄉學童，並產出133篇（含括視覺藝術、音樂、表演藝術）富有創意及具各地特色風格之藝術教案。

教育部培訓近百位師資生，將藝術美感教育帶入偏鄉。台中清水區大楊國小校長陳盈達主動爭取，讓孩子有更豐富的學習。（教育部提供）教育部培訓近百位師資生，將藝術美感教育帶入偏鄉。台中清水區大楊國小校長陳盈達主動爭取，讓孩子有更豐富的學習。（教育部提供）

台中市清水區大楊國小校長陳盈達表示，學校地處偏遠地區，孩子要接觸藝術性的活動資源較為不易，因此學校積極爭取教育部藝術美感育苗計畫暑期營隊，期待營隊將視覺、聽覺及表演藝術有層次的融入課程帶入校內，透過好玩又有趣的教學方式，讓孩子們都感受到原來藝術這麼好玩。

國立成功大學水利及海洋工程學系學生林柏諺表示，營隊經驗讓自己對未來的教師風格有了新想像，以「簡短、果斷、直接」語言風格建立結構，再結合「溫柔、耐心的傾聽」建立連結，也更確信自己對未來的教職充滿熱誠。

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