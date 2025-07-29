2025秋天藝術節命題的巧合 「裂縫」中能找到「我們」？

2025秋天藝術節主題「在裂縫中重組我們」。（黃國瑞設計，國家兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025秋天藝術節將於10月登場，以「在裂縫中重組我們」為題，匯聚來自台灣、希臘、比利時、韓國4國，7檔節目共21場演出。

主辦國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「兩廳院一直致力於讓秋天藝術節回應我們所處的時代與社會現實，讓思考能夠雙向流動、對話實際發生在我們的場域之中。」今年策展核心「在裂縫中重組我們」，藉由藝術語言，讓人在觀看時思考我們如何理解彼此？又如何重新成為「我們」？7檔節目從「裂縫」出發，橫跨身份重構、記憶轉譯、族群遷移與語言邊界，建構探索「我們」的劇場路徑。

請繼續往下閱讀...

台灣作品有3部，金曲歌王桑布伊《無界的疆域》，以歌聲編織族群的歷史與當代經驗；區秀詒與陳侑汝（她的實驗室空間集）共創的《K與龐蒂的神秘降靈》，結合東南亞傳說、歷史殘影與影像敘事，直面國族流動與被遺忘的命運；TAI身體劇場《最後的隧道》則在儀式性的身體語彙中，重新安置被遷徙的記憶。

國際作品則有3度來台的南韓創作者Jaha Koo，最新作品《超辛奇小熊軟糖》從飲食切入，構築出一場獨特的離散創傷敘事；希臘荒謬劇場先鋒尤瑞匹底斯．拉斯卡瑞迪斯，以強烈視覺與怪誕風格，描繪文明邊界崩解的《泰坦》；希臘／阿爾巴尼亞新銳劇場導演馬里奧．貝努西《仁慈小酒館》，深情召喚並重新演繹過往記憶；比利時編舞家楊．馬騰斯則將帶著再製經典《再見狗日子》，透過極簡舞蹈語彙，剖析觀演關係。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法