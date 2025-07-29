政策再升級！文化部推「繪本及圖文書出版行銷獎勵」最高補助300萬 創作者也能直申請

文化部「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」，8月1日至9月30日開放申請。「個人獎勵」每案最高60萬元獎勵金、「團體獎勵」每案最高300萬元獎勵金、「下一本書獎勵」每案60萬元獎勵金。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今宣布全新「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵要點」將自8月1日開放申請，首度納入「出版行銷」補助範疇，創作者個人最高可獲60萬元補助，出版社團體更可申請高達300萬元獎勵金。該政策同時適用於不限年齡、無出版經驗的新手創作者。

此次獎勵要點涵蓋三大類型：個人獎勵、團體獎勵，以及針對曾獲重要獎項（如金鼎獎、金繪獎）創作者的「下一本書」補助，每案60萬元，為後續出版開闢資源通道。文化部也開放媒合平台，協助創作者找到出版窗口，強化從創作、出版到市場推廣的全鏈路支援。

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本次獎勵結合原有的「繪本及圖文書創作新秀獎勵」、「繪本及圖文書學校」、「金繪獎」等既有機制，形塑出橫跨創作輔導、教育訓練與出版支援的完整系統。文化部強調，盼藉此制度性地支持台灣原創內容，提升台灣繪本在國際出版市場的競爭力與可見度。

申請自8月1日至9月30日止，詳細資訊請至文化部獎補助資訊網查詢（https://grants.moc.gov.tw）。

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