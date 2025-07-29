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文化部新政策為誰而做？李遠說出創作者的痛：創作的孤獨我懂

2025/07/29 16:51

文化部長李遠表示，作為創作者他很能理解創作過程中的「孤獨」，且好的創作也必須搭配上行銷、推廣才能傳播得更遠。圖為她日前出席「繪本及圖文書獲獎勵說明會」。（文化部提供）文化部長李遠表示，作為創作者他很能理解創作過程中的「孤獨」，且好的創作也必須搭配上行銷、推廣才能傳播得更遠。圖為她日前出席「繪本及圖文書獲獎勵說明會」。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今宣布全新「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵要點」將自8月1日開放申請，首度納入「出版行銷」補助範疇，創作者個人最高可獲60萬元補助，出版社團體更可申請高達300萬元獎勵金。

文化部長李遠表示，作為創作者他很能理解創作過程中的「孤獨」，且好的創作也必須搭配上行銷、推廣才能傳播得更遠。所以在所有的創作中，他首先選擇以過去較少單獨受到關注，同時創作過程、跨域運用、外譯等，相對可能較容易實踐的「繪本」著手，建立一整套從挖掘新秀、創作陪伴、培育精進、出版行銷的系統性政策，希望從繪本的生態系建立，有機會作為其他產業建構的參考。

他回顧過去一年從創作新秀培力、繪本學校設立，到如今擴大支持出版與行銷，不只要扶植新人，也照顧資深創作者的下一步。這整套政策設計邏輯，是從創作、學習、出版、再到外譯與國際獎項推進，打造可延續的原創內容生態系。

李遠也強調，選擇以「繪本」開啟這項政策，是因為其兼具藝術性、教育性與國際語言可轉譯的潛力，考慮在創作新秀外，仍有許多有經驗的創作者在創作及出版行銷階段也需要資源支持，因此在政策上特別補足重要的一塊拼圖，增加繪本及圖文書的創作及出版行銷獎勵，以支持更多優秀作品，並且提供後續接軌國家級繪本獎項「金繪獎」、「翻譯出版獎勵計畫」及「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣計畫等機會，期盼讓更多的作品被看見。

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