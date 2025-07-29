文化部打造台版繪本學院！「陪跑」新秀繪本家邁向國際插畫之星

文化部長李遠（右）日前前往「繪本及圖文書學校」第1場，像課程講師、繪本插畫家唐壽南（唐唐）致意。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為支持國內繪本及圖文書創作，文化部日前公布新增「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵要點」，開放不限年齡與出版經歷的本國創作者及出版社提出申請。該獎勵自8月1日起至9月30日開放受理，文化部歡迎有志投入原創內容的創作者與出版業者踴躍申請。

文化部指出，此次新增的獎勵措施，將與既有的「繪本及圖文書創作新秀獎勵」、「繪本及圖文書學校」、「金繪獎」等政策互為串聯，目標是建構一套更具系統性的支持體系，進一步培養本土圖文創作能量，拓展台灣原創作品的出版與國際能見度。

請繼續往下閱讀...

實際上，文化部已逐步建置出一套橫跨創作到出版的「陪跑系統」，從資源補助到人才培育，著重長期性發展。其中，「繪本及圖文書學校」不設年齡與背景門檻，開設課程涵蓋故事結構、圖像敘事、編輯實務、出版市場等領域，線上線下並行，為有潛力的創作者打造多元學習場域。

另一項「創作新秀獎勵」，則是從全台徵選具潛力的創作者，提供創作資金與出版陪伴。文化部指出，過去已有多位獲獎者後續順利出版新作、入圍重要獎項，甚至推向國際市場，展現出台灣圖文創作的新生代力量。

此次新增的「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵要點」分為三大類，包括「個人獎勵」、「團體獎勵」以及「獲國內外重要獎項創作者創作下一本書獎勵」等。前兩類申請期間為8月1日至9月30日，後者則採隨到隨審，凡自114年1月1日後獲獎者，皆可於三年內提出申請。相關資訊可查詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法