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驚艷全場!彰化「羅厝天主堂文物館」修復完工 143年天神鐘亮相

2025/07/29 16:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕

彰化縣歷史建築「埔心羅厝天主堂文物館」歷經一年修復，今（29日）正式完工啟用，百年建築重現風華。文物館同步展出多件珍貴宗教文物，其中已有143年歷史、刻有「獻給玫瑰聖母」的「天神鐘」首度亮相，引起現場民眾驚艷。

羅厝天主堂建於1905年，由馬守仁神父創立，是中台灣第一座天主教堂，曾培育百餘位傳道師，是彰化地區天主教信仰發源地。2000年起轉型為文物館，2002年登錄為歷史建築，具有宗教、文化與教育價值。

為保存珍貴文化資產，彰化縣府推動「天主教會彰化總鐸區教堂文物普查建檔計畫」，並爭取文化部補助，共投入1476萬元進行文物館修復工程，於去年4月開工，今年3月完工，今舉辦啟用典禮。縣長王惠美、文化部文化資產局主任秘書張祐創、地方仕紳及教友出席，並由天主教台中教區主教蘇耀文主持祈福儀式。

文物館即日起開放預約參觀，展出的亮點包括擁有143年歷史的「天神鐘」，鐘上刻有「獻給玫瑰聖母」字樣，過去其宏亮鐘聲曾是當地居民的作息依據，極具歷史意義。此外，館內還陳列早期傳教文獻、聖器等文物，展現天主教在台的發展歷程。

王惠美表示，這次修復不僅保留建築原貌，並透過普查計畫完成縣內12座教堂、共395件文物的數位化建檔，讓文化資產「活起來、說故事」，盼未來成為文化觀光亮點。

蘇耀文主教指出，羅厝天主堂不只是歷史建築，更承載信仰與社區記憶，感謝各界協力讓教堂重現光彩。埔心鄉長張佩瑩表示，天主堂是地方驕傲，未來將與在地景點串連推廣文化觀光，即日起文物館開放預約參觀，並提供導覽服務，歡迎民眾一同深入探索百年教堂的歷史與魅力。

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