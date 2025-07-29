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藝術家張徐展作品《紙人展－房間》獲法國龐畢度典藏 從報紙紙偶說出生命告別儀式

2025/07/29 18:49

張徐展《紙人展 - 房間》（靈靈壹），三頻道動畫、錄像空間裝置，報紙、漿糊，2013-2014。（張徐展提供）張徐展《紙人展 - 房間》（靈靈壹），三頻道動畫、錄像空間裝置，報紙、漿糊，2013-2014。（張徐展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕法國龐畢度國家藝術與文化中心（Centre Pompidou）近日正式將台灣藝術家張徐展2014年創作的動畫錄像裝置《紙人展－房間》納入館藏。該作品原由RC文化藝術基金會典藏，本次以捐贈形式轉入龐畢度永久收藏。

《紙人展－房間》是張徐展早年作品之一，作品將紙紮靈獸的外皮去金褪彩，改用報紙捏製，轉化為失落的肉身與殘神。這些紙偶成為他所稱的「影像雕塑」，在裝置空間裡演繹一場內斂的生存儀式。張徐展說，近年創造轉型探討文化的流動與重新打開被簡化的命題，例如《Si So Mi》援引德國民謠改編成台灣的葬禮音樂，顯示文化在跨界流動中如何產生意義偏移。而《複眼叢林》則以多版本民間故事「鼠鹿過河」為本，塑造出半人半獸的操偶者形象，以複眼視角切換文化的多重面貌。

《紙人展 - 房間》（靈靈壹），為三頻道動畫、錄像空間裝置。（張徐展提供）《紙人展 - 房間》（靈靈壹），為三頻道動畫、錄像空間裝置。（張徐展提供）

張徐展表示，《紙人展－房間》是其從手繪動畫轉型為紙偶動畫的創作轉捩點，近年由龐畢度主動提出收藏意願給就在藝術空間，歷經數年溝通與協調，終於由RC基金會支持成案。他回憶，當初得知典藏消息是在去年獲得歐洲「未來一代藝術獎」（Future Generation Art Prize）時，駐法記者意外轉述了這項消息，「一開始很驚訝，也沒太多期待，直到第2次詢問確認後才真正感受到這份榮耀。」

《紙人展－房間》為3頻道錄像動畫裝置作品，創作靈感來自台灣民間紙紮文化與童年記憶，結合戲偶、紙紮、廟宇裝飾等元素，以「靈厝房間」中的靈物與家中老狗為象徵意象，探索個人對生命消逝與身體衰老的情感投射。作品中的紙偶多由舊報紙捏製，刻意不加金光色紙裝飾，呈現出一種褪去神性的肉身質地。這群似獸非獸、傷痕累累的紙偶精靈，經由「可動式骨架」賦予動態，在錄像中成為「影像雕塑」，以幽微低語般的影像節奏演繹一場內在告別的生存儀式。

張徐展《紙人展 - 房間》（靈靈壹），三頻道動畫、錄像空間裝置，報紙、漿糊，2013-2014。（張徐展提供）張徐展《紙人展 - 房間》（靈靈壹），三頻道動畫、錄像空間裝置，報紙、漿糊，2013-2014。（張徐展提供）

從家族經營的糊紙店，到作品《複眼叢林》、《Si So Mi》、《紙人展－房間》逐步獲得國際關注，張徐展以動畫結合紙偶技法，塑造一個獨特又草根的異想世界。他坦言，創作初衷來自身邊的微物與觀察──包括市場裡的老鼠屍體、爬行的家犬、報紙與紙紮神獸的混種殘影。他以這些「非英雄」角色，映照生命、社會與文化流動的姿態。

目前龐畢度藝術中心即將於今年9月進行全面修繕工程，預計將於2030年重新開館。對於作品正式成為龐畢度典藏，張徐展表示期待未來重新開館後，能有機會看到作品在龐畢度典藏展展出。

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