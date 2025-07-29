害蟲、糊紙與家族產業沒人愛？台灣鬼才張徐展用這些材料征服法國龐畢度

張徐展《紙人展 - 房間》（靈靈壹系列），三頻道動畫，錄像空間裝置，報紙、漿糊，2013-2014。（張徐展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕法國龐畢度國家藝術與文化中心（Centre Pompidou）近日正式將台灣藝術家張徐展2014年創作的動畫錄像裝置《紙人展－房間》納入館藏。該作品原由RC文化藝術基金會典藏，本次以捐贈形式轉入龐畢度永久收藏。

藝術家張徐展從紙紮店家業出發，步步演進為停格（Stopmotion）動畫創作，如何一步步走進龐畢度藝術中心？藝術家張徐展的答案，是一種「從小跟邊緣動物做朋友」的怪譚式觀看。

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張徐展曾以作品《Si So Mi》參加法國里昂雙年展。（張徐展提供）

從《紙人展－房間》、《複眼叢林》到《SI SO MI》，張徐展將台灣傳統環境中常見的老鼠、白蟻、蜈蚣視為草根生態的代言者，透過擬人的紙偶動畫，重新建構一個以「複眼」為視角的文化寓言體系。張徐展受訪時笑說：「我們家在傳統市場附近，身邊不是小鹿，是蒼蠅跟小老鼠。」。這些他童年熟悉的微小生物，成為他創作中反覆出現的角色，對應的不是童話，而是台灣文化中被忽略、簡化而標籤式理解的模樣。

其中，《SI SO MI》取材自家中發現的扁老鼠屍體與市場環境，並融入改編自德國1930年代情歌的旋律，但這首歌來到台灣後竟變成葬禮用曲，展現語境轉換與文化流動的荒謬與可能。

《Si So Mi》中以報紙捏製的扁老鼠，來自張徐展傳統市場的回憶。（張徐展提供）

對張徐展而言，「大部份人接收跟理解的是一種簡化過後的答案，但我更有興趣的是這個面貌是怎麼形成的，尤其是背後來龍去脈的過程。」他認為，文化不是一個結論，而是一連串不斷被誤讀、再生產、再編碼的流動。他用一格格停格動畫、一張張糊紙偶，悄悄說出台灣人的集體記憶與焦慮。

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