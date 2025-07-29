拚上國際舞台靠這句話！國際小提琴家郭沛鑫曝每天拉琴8小時

國際小提琴家郭沛鑫今天返鄉，在彰化藝術高中舉辦音樂講座，吸引150位師生到場聆聽。（彰化縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕來自彰化的25歲小提琴家郭沛鑫，現為阿聯酋國家交響樂團終身職業團員，今天（29日）應彰化藝術高中邀請舉辦音樂講座，與150位師生分享音樂路。他坦言，出國後發現高手如雲，「以前能靠感覺得到好名次，卻發現感覺不夠用了。」唯有加強練琴，才不會讓技藝原地踏步，也因此養成每天自發性練習8小時的毅力。

郭沛鑫就讀民生國小、大同國中及台中二中音樂班，大學考上德國法蘭克福音樂與表演藝術大學。畢業後從3,200名競爭者中脫穎而出，成為受邀到阿布達比表演的25人之一，最後更加入阿聯酋國家交響樂團。他分享，當練習卡關時，發現音階、抖音不穩，音準與音色控制無法駕馭高難度曲目，只能靠苦練一一突破。

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郭沛鑫分享求學歷程中的瓶頸，從音階、抖音練習到穩定音準、突破技術卡關，全靠每天8小時的苦練換來如今成就。（彰化縣府提供）

郭沛鑫表示，音樂這條路就是要每天勤奮、刻苦的不斷練習。以前覺得練習是一種責任，每天回家就是固定練琴1小時，直到上大學、研究所後，才慢慢意識到自己的喜好並接受，出國後甚至每天會自發練琴長達8小時，就是希望勤能補拙，讓自己在職業音樂家的世界發光發熱。

講座現場，他除了用小提琴演奏展現技巧，也與學生對談交流。他鼓勵學生，喜歡音樂就得全力以赴，不怕苦、不怕練。

郭沛鑫在講座中拉起小提琴，展現多年苦練成果，美麗的音符迴盪全場，激勵學生勇敢追夢、堅持到底。（彰化縣府提供）

彰化縣長王惠美表揚郭沛鑫在音樂世界闖出一片天地。王惠美說，沛鑫的爸爸媽媽都是鹿港的國小教師，讓沛鑫一步步站上國際舞台，真的非常不容易，25歲對沛鑫只是開始，相信未來在國際的音樂舞台上，他一定能夠成為世界舞台上閃亮的新星！

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