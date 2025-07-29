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桃園電影節將於8月22開跑 90部電影任你看

2025/07/29 18:37

桃園電影節從8月22日至9月4日，將提供90部中外電影。（記者謝武雄攝）桃園電影節從8月22日至9月4日，將提供90部中外電影。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕第12屆桃園電影節將於8月22開跑，今年以「遇見」為主題，以國片《突破：三千米的泳氣》及義大利電影《拿坡里的美麗傳說（Parthenope）》為雙開幕片，閉幕片則是美日合作的勵志電影《攀岳人生（Life Is Climbing）》，今年規劃12大單元，網羅來自世界各地90多部電影，放映超過120場次，讓喜歡電影的民眾看個夠。

桃園電影節從8月22日至9月4日，將提供90部中外電影。（記者謝武雄攝）桃園電影節從8月22日至9月4日，將提供90部中外電影。（記者謝武雄攝）

桃園市政府文化局今在總圖微光廳舉行記者會，由桃園市長張善政主持，電影節宣傳大使小薰（黃瀞怡）、總策展人姚經玉都現身會場，會中也公布設計大師蕭青陽為桃影打造的「繆斯女神獎座」，會中也公布桃園電影獎入圍名單，評審團從260多件作品中選出16件入圍作品將角逐11座大獎、總獎金125萬元，其中桃園獎獨得50萬元，也將於9月4日閉幕儀式中公布。

今年桃園電影節更規劃「大師巨星」，包含「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」；另經典電影「抗戰80英雄榜」；「台港鮮浪潮」及「光影初相遇」更大力推介新銳導演作品，加上聚焦台灣喜劇大師陳玉勳、大陸導演管虎，以及義大利女導演艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）系列佳片，都為桃園電影節帶來視覺饗宴。

桃園電影節並將搶先於本週六、日舉行電影交流講座，分別於桃園淘動漫、台北市光點台北，邀請小薰、金獎剪輯師廖慶松舉行免費座談；另電影節電影將在大江星橋、統領威秀播映，購票資訊可洽「OPENTIX」系統。

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