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糊紙偶像征服法國龐畢度！張徐展《紙人展－房間》藏眼淚 是對17歲老狗最私密的告別式

2025/07/29 18:49

長徐展說明，創作《紙人展－房間》（靈靈壹）時，他們的家人老狗（小黃）也正經歷晚年階段，因此也將牠投射進作品中。（張徐展提供）長徐展說明，創作《紙人展－房間》（靈靈壹）時，他們的家人老狗（小黃）也正經歷晚年階段，因此也將牠投射進作品中。（張徐展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣藝術家張徐展2014年創作的動畫錄像裝置《紙人展－房間》納入法國龐畢度國家藝術與文化中心（Centre Pompidou）館藏。該作品原由RC文化藝術基金會典藏，本次以捐贈形式轉入龐畢度永久收藏。

《紙人展 - 房間》（靈靈壹）紙偶裝置中癱坐的動物，其實是藝術家張徐展的17歲老狗（小黃）的投射。（張徐展提供）《紙人展 - 房間》（靈靈壹）紙偶裝置中癱坐的動物，其實是藝術家張徐展的17歲老狗（小黃）的投射。（張徐展提供）

若沒有特別提示，藝術家張徐展的《紙人展－房間》紙偶裝置裡，那具癱坐的動物，其實是藝術家張徐展的17歲老狗（小黃）的投射，甚至，很難發現裡頭藏著一段藝術家對牠的私密的告別。

「牠那時候已經用爬的，沒什麼自主能力，牠的晚年讓我聯想到傳統產業的境況，像這樣的『生命』，還有價值嗎？」這個思考，讓張徐展將家中糊紙店的報紙材料轉化為皮膚質感，把神獸金紙退去，露出「打胚」未完形貌，做成一場「影像雕塑」的自我道別儀式。

藝術家張徐展。（張徐展提供）藝術家張徐展。（張徐展提供）

《紙人展》並非單純複製紙紮工藝，而是張徐展以動畫與雕塑之間的空間轉譯，創造出一種能呼吸、能老去、能死亡的靈獸世界。這些紙偶不再是靜態神祇，而是有靈魂的過渡體。他說：「這是關於身體狀態的寓言，也是我對老狗、對家、對產業的一種回應。」就像他選擇不用現成金紙，而是用報紙再造身體，是希望人們看見的不只是一段歷史，而是每個人都曾經參與的時間裂縫。

張徐展《紙人展 - 房間》（靈靈壹），三頻道動畫、錄像空間裝置，報紙、漿糊，2013-2014。（張徐展提供）張徐展《紙人展 - 房間》（靈靈壹），三頻道動畫、錄像空間裝置，報紙、漿糊，2013-2014。（張徐展提供）

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