停電是白蟻惹的禍？台灣糊紙藝術家張徐展 用《白蟻餵食秀》揭開生態災難

張徐展以作品《白蟻餵食秀》把九份金瓜石大停電事件，轉譯成一場關於人與蟲的終極對決。（張徐展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕你有想過，白蟻為了生存會餓到「吃光電纜線」嗎？近日作品獲得法國龐畢度國家藝術與文化中心（Centre Pompidou）正式納藏的台灣藝術家張徐展，便曾以作品《白蟻餵食秀》把九份金瓜石大停電事件，轉譯成一場關於人與蟲的終極對決。

建立了一個未來式「潮濕蟲餐廳」，其中有劊子手、有蟻人舞者、有三吃電纜線的大廚。這不是單純的停格動畫，而是一齣融合動畫、實拍、紙偶與裝置的「人蟲轉生寓言劇場」。

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張徐展以作品《白蟻餵食秀》揭開生態災難。（張徐展提供）

藝術家張徐展以擬人化的昆蟲演出《白蟻餵食秀》，將九份金瓜石的停電事件做為創作起點，最終發現白蟻為適應生態的驟變，迫使得飲食習慣開始改變，將目光轉向人造電纜線成為新的飲食對象。幽暗蟻道裡的潮濕蟲餐廳，樂手正彈奏著烹煮的樂曲，劊子手正處理著料理（肉票），大展纜線三吃的廚藝，在氣候災變的劇本裡，人類與蟲無異，都是在適應與生存之間苟延殘喘的物種。

《白蟻餵食秀》中的白蟻是藝術家張徐展創作的逼真「紙偶」。（張徐展提供）

張徐展以紙偶裝置打造蟻道空間，透過演員王渝萱的演出，描繪出一則以蟲視角出發的災變寓言。這齣裝置劇場，不只是一場視覺奇觀，更將台灣在地氣候與能資議題，編織進一則看似荒謬卻處處鏡射現實的紙偶迷宮，也是一則昆蟲對氣候災難想像的未來飲食寓言夢，譜出一則昆蟲視角的氣候災變與人蟲轉生寓言。

藝術家張徐展用糊紙風格製作個人照，充滿黑色幽默。（張徐展提供）

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