台灣當代「停格動畫」的草根怪譚美學 張徐展用動畫打開被簡化的文化

藝術家張徐展。（張徐展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕當代藝術家、停格（Stopmoting）動畫導演張徐展以卓越的藝術才華為傳統百年紙紮工藝賦予新意，大膽探索並融合文化在地性與國際性，透過精巧的停格動畫影像，創造出樂園般的魔幻作品。近日，他的作品《紙人展－房間》更被法國龐畢度國家藝術與文化中心（Centre Pompidou）正式納入館藏。

在傳統紙紮與停格動畫的交界處，張徐展搭建出一條獨屬於自己的藝術通道。他的影像，不再是靜止的紀錄或說教，而是以紙偶為主角的幽微敘事，承載了對家庭、信仰、環境乃至文化標籤的長年觀察與反思。「我一直想問的問題，是我們所理解被簡化的文化，背後是由什麼形成的呢？」張徐展接受本報專訪時如此說道。

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張徐展《Si So Mi》裝置作品， 報紙、漿糊、顏料、木座 ，200x200公分，2017。（就在藝術空間攝，張徐展提供）

談到作品《紙人展－房間》，張徐展並不掩飾其私人情感的投射。他回憶起家中17歲老狗小黃，生命已至尾聲，行動困難。於是，他將這份生命的質地轉化為紙偶的狀態，「我想，如果傳統產業像這樣的生命，也許它也在尋找尊嚴。」

展覽中的紙偶，不再閃耀著傳統紙紮工藝的金光色紙，而是裸露出打胚般的報紙肌理——破碎、真實、暫時。他說：「我不是照著紙紮工藝去複製，而是用報紙去捏那些動物靈體，就像替它們穿上記憶的皮膚。」那是一種用報紙構成的時間層、輿論層、存在的層。

張徐展作品《白蟻餵食秀》以九份大停電事件為起點，探討生態災難。（張徐展提供）

「我不是特別選擇老鼠、白蟻或蜈蚣，而是我從小住市場，身邊的動物就是這些。」張徐展坦言，他的作品常以這些「邊緣生物」為主角，不是為了顛覆，而是因為這是他生活的自然風景。

從《白蟻餵食秀》的蟲餐廳到《Si So Mi》的鼠靈慶典，張徐展以幽默的荒謬、手工動畫的親密質地，譜寫一則則動物的民間寓言。「牠們都是對環境改變敏感的生物，會用自己的方式去適應，就像傳統文化一樣，不是死的東西。」

《熱帶複眼》中的紙偶鼠。（張徐展提供）《熱帶複眼》以「鹿鼠渡河的民間傳說為原點而做。（張徐展提供）

在《複眼叢林》與《Si So Mi》2件作品中，他進一步將創作視角從家庭與產業拉向更寬廣的文化語境。他提到其中一段旋律原是德國1930年代愛情電影的配樂旋律，來到台灣後卻成為葬禮配樂。「這就是文化的變異，它會在不同地方產生新的意義，我對這些『被簡化』的文化形象很有興趣，因為它們其實都是流動的。」

他稱這種思考為「複眼敘事」，從蒼蠅眼睛看世界，每一格視角都是一種文化切面。他說，很多人想要簡單定義一種文化，但真正吸引他的，是背後那條「來龍去脈」的流動過程。

《紙人展 - 房間》為張徐展早期作品之一，從家族紙紮事業出發。（張徐展提供）

張徐展的創作技法並不止於動畫。他使用紙漿、報紙、雕塑與手工偶體構成影像，製作過程極度手工密集，A.I.無法複製。他自嘲說：「我就是喜歡這種不精確的東西，那是人手與錯誤之間的呼吸。」

對張徐展而言，動畫只是載體，而非目的。他要的，是召喚那些在歷史與生活中被視為過時、邊緣、可有可無的存在，讓牠們成為當代寓言裡最閃亮的主角。「我一直想找的答案，是人怎麼在文化的流動裡活著，而不是被標籤蓋章。」

張徐展「明鏡系列」作品中的老鼠乾屍，其實是以報紙捏製而成，映射出個人對生死的觀照。（記者董柏廷攝）

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