[WEB][即時]2025桃園星人秀八強出爐，9月27日決戰冠軍席位

桃園市青年局長侯佳齡（後排中）與「2025桃園星人秀」入圍決賽舞蹈組合影。（桃園市青年局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025桃園星人秀」吸引來自桃園各地的青年選手於歌唱、樂團、舞蹈三大組別中全力以赴、燃燒舞台，從初賽選出每組25強進入為期2日的複賽，桃園市府青年事務局今（29）日公布各組最耀眼的8強，正式晉級9月27日在桃園藝文廣場登場的總決賽，同台爭奪總獎金高達60萬元、榮耀與夢想的最終席位！

「2025桃園星人秀」邀請多位重量級評審擔任。（桃園市青年局提供）「2025桃園星人秀」樂團組演出精彩。（桃園市青年局提供）

青年局長侯佳齡表示，本屆複賽特別邀請重量級評審盧學叡、吱吱郭芝吟、Sunshine 柳季豪、金陽、Choco 劉志強、瑋瑋 Ares親臨現場精準點評，更安排專業講師開設培訓講座，全面提升選手演出實力。晉級決賽的選手，將進入一對一專屬輔導計畫，從歌唱技巧、舞台魅力到視覺呈現，量身打造屬於自己的星光風格，為登上最終殿堂做足準備。

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「2025桃園星人秀」舞蹈組嗨翻全場。（桃園市青年局提供）

桃園星人秀也持續拓展青年舞台版圖，將與於8月29日至31日在大園區竹圍漁港登場的「桃園珍珠海岸國際音樂節」合作，邀請第二屆星人秀優秀選手－ZX芷軒與人氣樂團孤寂輔導室登台，與知名藝人同台飆歌。不僅讓選手有機會站上國際級大型舞台，更象徵桃園星人秀成為青年築夢的最佳助力。

「2025桃園星人秀」複賽邀請郭芝吟擔任評審並現場演唱。（桃園市青年局提供）

侯佳齡說，「桃園星人秀」持續耕耘在地青年文化，透過實戰舞台、專業培訓與資源鏈結，協助優秀表演者登上大舞台，讓每一位有夢想、有才華的表演者都能發光發熱，本屆總決賽9月27日將於桃園藝文廣場登場，誰將成為本年度最閃耀的桃園星人敬請拭目以待，一同見證青春能量全面引爆的時刻。

桃園市青年局長侯佳齡（中）與「2025桃園星人秀」入圍決賽樂團組合影。（桃園市青年局提供）

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