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歐洲怪才編舞家成名作探過勞 再見「狗日子」有典故也有質疑
兩廳院秋天藝術節楊．馬騰斯《再見狗日子》劇照（2014年版）。（©Alwin Poiana，兩廳院提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕2025秋天藝術節以「在裂縫中重組我們」為題，回應我們所處的時代與社會現實。其中，比利時怪才編舞家楊．馬騰斯（Jan Martens）2014年首演的《再見狗日子》，8名舞者重複跳躍、奔跑，極力維持高度整齊；直到完美出現裂縫，只見舞台上的節奏錯亂無所遁形……這是表演？還是一種實踐？為何累到靈魂離席，也要堅持到底？
《再見狗日子》英文原名是「The Dog Days Are Over」，「Dog Days」原來是形容一年中最酷熱難熬的一段時期，因此，「The Dog Days Are Over」也被引申為苦日子結束了。有趣的是，英文還有一個字「dog-tired」，意思是「極度疲憊、精疲力竭」。《再見狗日子》似乎也想要問：累得跟狗一樣了，還不質疑這樣過勞有沒有意義？
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馬騰斯直刺光鮮表演背後不為人知的勞動與壓迫，當完美成為目標，我們是否都在某個看不見的舞台上拼搏不息，直到喘不過氣、筋疲力盡？這是舞蹈，也是勞動，更是日常生活的鏡像隱喻，是對這個不斷加速與過勞的世界發出諷刺的異音。
11月7至9日，在台北國家戲劇院演出。
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