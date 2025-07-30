台中肉品市場變小豬藝文基地 預計明年底完工

台中北區原肉品市場轉型為小豬藝文基地開工。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中北區原肉品市場轉型為豬事圓滿社宅及公園，其中市場的拍賣館是圓頂建築將打造成「小豬藝文基地」，今天基地活化工程開工，規畫小劇場與主題展示館，由麗明營造董事長吳春山出資2億元，設計、整修及興建展示館，明年底完工，贈與台中市政府。

台中北區原肉品市場轉型為小豬藝文基地開工。（記者蔡淑媛攝）

台中市長盧秀燕表示，台中市肉品市場原規畫將拍賣館拆除後改建為公園，但這是少見的圓形建築，環形座位具有歷史意義與空間價值，雖未達文資歷史保留年限，卻是難得的圓形階梯式基地，文化局提議轉型為表演場域，保留轉型為藝文基地，並由長年投入公共工程，為國家歌劇院、巨蛋等重大建設承攬者，以及豬主題藝術品收藏家吳春山協助轉型計畫。

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台中北區原肉品市場轉型為小豬藝文基地開工。（記者蔡淑媛攝）

小豬藝文基地興建後市府將投入5000萬元建置劇場設備與優化空間，並由文化局營運管理，引入在地團隊與青年創作能量，打造具創意、實驗性的平台。

台中市肉品市場拍賣館。（建設局提供）

文化局表示，小豬藝文基地保留拍賣館圓形建築特色，將投入5000萬元建置劇場設備與優化空間，規畫兩座主要場館，包括「拍賣館小劇場」與「麗明．豬展示館」，其中，拍賣館為原肉品拍賣場改建，占地約847平方公尺，近300席空間，未來將規劃為可容納親子劇場、音樂、舞蹈、脫口秀與跨域演出的中小型劇場。

北區肉品市場，開闢豬事圓滿公園、社會住宅、小豬藝文基地。（建設局提供）

展示館則新建於原屠宰設施拆除後的基地，占地約643平方公尺，以豬為主題，每年規畫2至3檔展覽，展出吳董事長由世界各國蒐集的豬主題藝術品，創造獨特的文創策展能量。

北區肉品市場1980年開始供應全台中市肉品屠宰、分切與拍賣等業務，市府2020年移轉豬隻與雞隻屠宰業務後，基地約5公頃，首先開闢為豬事圓滿公園，耗資超過1億元，2024年9月啟用，其次興建社會住宅，已經開工，預計2030年完工，農業局與財政局也在規畫一處社區型綜合商場。

台中北區原肉品市場轉型為小豬藝文基地開工。（記者蔡淑媛攝）

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