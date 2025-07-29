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藝文 > 品風格 > 品味生活

韓國消夜攤搬進劇場 秋天藝術節品嘗一甕泡菜發酵的鄉愁

2025/07/29 21:58

Jaha Koo的《超辛奇小熊軟糖》，一道道庶民料理，構築出一場獨特的創傷敘事。（© Bea Borgers，兩廳院提供）Jaha Koo的《超辛奇小熊軟糖》，一道道庶民料理，構築出一場獨特的創傷敘事。（© Bea Borgers，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕南韓劇場創作者、攝影師兼作曲家Jaha Koo，常以自創的音樂、影像、文字及舞台裝置設計在劇場中呈現，2014年起以探討東亞帝國主義的《悲劇三部曲》享譽國際；新作《超辛奇小熊軟糖》，將韓國深夜小吃攤「布帳馬車」搬進劇場，從泡菜文化出發，隨著蝸牛、小熊軟糖、鰻魚，進行一趟美食之旅，或可說是一個融合各國庶民美食述說的文化衝撞與身分認同。

國家兩廳院今天公布2025年秋天藝術節內容，其中《超辛奇小熊軟糖》引人好奇，但從作品英文名稱《Haribo Kimchi》直譯《哈瑞寶泡菜》的話，就不難理解，這個深夜小吃攤一道道美食，述說的，是曾經在歐洲生活10幾年的Jaha Koo自身的生命情境。「Haribo」是歐洲最有名的小熊軟糖，「Kimchi」就是泡菜，讀音像「辛奇」，辛辣又新鮮，因此，台灣演出名為《超辛奇小熊軟糖》。

Jaha Koo曾在一次專訪中提到，《Haribo Kimchi》是他離開韓國十幾年後的創作，當時他覺得自己不再是純粹的韓國人，卻也不是歐洲人，永不停歇的「旅人」生活有了不確定的身分認同。就像小熊軟糖與泡菜，可能成為餐桌上的一道菜嗎？這個看似不搭的組合，隱喻著藝術家自身文化與情感的消解經驗；然而，即便是帶有家鄉濃鬱鮮味的「泡菜」本身，在韓國歷史文化演變中，也涉及過種族歧視、被殖民經驗等議題。

《超辛奇小熊軟糖》將於10月31日與11月1日演出，邀請觀眾入座，聽藝術家親自述說一道道庶民美食背後隱藏的辛酸。

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