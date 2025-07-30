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投票讓人熱血，家人卻最難溝通？台灣導演陳彥宏用這部片說出「斥子」的痛

2025/07/30 08:30

第8屆澳洲台灣邀請《斥子》導演陳彥宏赴澳洲與觀眾交流，於映後進行問答座談會。（澳洲台灣影展提供）第8屆澳洲台灣邀請《斥子》導演陳彥宏赴澳洲與觀眾交流，於映後進行問答座談會。（澳洲台灣影展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部「台灣文化光點計畫」支持的第8屆「澳洲台灣影展」（Taiwan Film Festival in Australia）於7月24日至27日在雪梨揭幕，開幕片《女兒的女兒》以詩意筆觸刻畫女性視角與多元議題，吸引近400位觀眾共襄盛舉。今年影展特別邀請《斥子》導演陳彥宏親赴澳洲與觀眾交流，分享其以黑白影像呈現一段關於家人政治立場對立、情感失聯的故事。

《斥子》靈感源於陳彥宏與母親的真實關係，他坦言：「我們之間曾因政治出現隔閡，我最大的體悟是，不要因為立場不同而傷害家人。」他將個人經驗轉化為影像語言，並以極簡攝影與壓抑氛圍，映照出那種說不出口的痛。

陳彥宏過去曾以《暴好人》入圍金鐘獎，《斥子》則榮獲金穗獎最佳攝影。他擅長在荒誕中找尋人性縫隙，這次走入澳洲，不只呈現台灣選舉的熱血，更揭開家族內部最難言的糾結。

影展共同創辦人兼年度總監吳佳蓉也強調，所謂台灣感性，就是藏在日常裡的人情味。她相信，影展不只是為離鄉人創造共鳴，更是讓來自不同文化的觀眾，都能在銀幕中看見台灣的溫度，她選擇《斥子》作為代表，就是看見其中潛藏的台灣感性與全球共感可能，並直呼「台灣電影真的很好看」。

第8屆澳洲台灣影展開幕。駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉（中）、駐雪梨台北經濟文化辦事處文化組組長陳芝儀（右3）、澳洲台灣影展總監吳佳蓉（左3）及雪處全體同仁合影。（澳洲台灣影展提供）第8屆澳洲台灣影展開幕。駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉（中）、駐雪梨台北經濟文化辦事處文化組組長陳芝儀（右3）、澳洲台灣影展總監吳佳蓉（左3）及雪處全體同仁合影。（澳洲台灣影展提供）

駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉致詞時，肯定影展團隊的努力，強調《澳洲台灣影展》已持續舉辦8屆，年年成長，這屆更創下5個第一 ，包括首位女性總監吳佳蓉、首次到伯斯巡迴展演、首次於新州議會放映台灣影片、《跳進部落的孩子》原民紀錄片的國際首映、首度在雪梨歌劇院播放侯孝賢的《海上花》4K經典修復版，充分展現出團隊創意與行動力，更象徵臺灣文化的生命力與跨國影響力。

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