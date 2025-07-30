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不是電影也成話題！這些台灣小物在「澳洲」台灣影展爆紅 買不到了

2025/07/30 17:00

第8屆澳洲台灣影展周邊設計取材自台灣街頭常見的店鋪招牌與招呼語，推出系列磁鐵、鑰匙圈、印章等商品。（取自駐雪梨台北經濟文化辦事處臉書）第8屆澳洲台灣影展周邊設計取材自台灣街頭常見的店鋪招牌與招呼語，推出系列磁鐵、鑰匙圈、印章等商品。（取自駐雪梨台北經濟文化辦事處臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部「台灣文化光點計畫」支持的第8屆「澳洲台灣影展」於7月24日至27日在雪梨揭幕，吸引許多當地觀眾與僑胞到場支持不僅電影《女兒的女兒》、《小雁與吳愛麗》、《跳進部落的孩子》、《斥子》等片打動人心，就連周邊設計也現也成為另一焦點，首日即出現排隊與完售潮，爆紅成話題。

第8屆澳洲台灣影展以「台灣街道招牌」為靈感設計周邊。（取自駐雪梨台北經濟文化辦事處臉書）第8屆澳洲台灣影展以「台灣街道招牌」為靈感設計周邊。（取自駐雪梨台北經濟文化辦事處臉書）

今年影展以「台灣街道招牌」為靈感設計周邊，圖像取材自台灣街頭常見的店鋪招牌與招呼語，推出系列磁鐵、鑰匙圈、印章等配件，極具在地特色與趣味感，在雪梨Event Cinemas一上架即秒殺完售，成為觀眾瘋傳的另類主角。

第8屆澳洲台灣影展放映《斥子》，陳彥宏導演（中）、陳佳蓉總監（右）、雪梨Queer Screen總監Benson Wu（左）參與映後問答。（澳洲台灣影展提供）第8屆澳洲台灣影展放映《斥子》，陳彥宏導演（中）、陳佳蓉總監（右）、雪梨Queer Screen總監Benson Wu（左）參與映後問答。（澳洲台灣影展提供）

影展共同創辦人兼今年度總監吳佳蓉表示，所謂臺灣感性，就是藏在日常裡的人情味。她相信，影展不只是為離鄉人創造共鳴，更是讓來自不同文化的觀眾，都能在銀幕中看見臺灣的溫度，直呼「台灣電影真的很好看」。

今年影展在開幕夜吸引近400人參與，本屆影展共於雪梨、墨爾本、坎培拉、布里斯本、伯斯與阿德雷德等6大城市巡演，除了播放台灣近年話題電影如《女兒的女兒》、《小雁與吳愛麗》等，也透過《跳進部落的孩子》進行國際首映，記錄原住民舞者布拉瑞揚生命歷程。從片單到周邊，讓澳洲台灣影展不只透過電影輸出文化，同時也透過周邊商品讓台灣設計與生活感在國際影展現場找到舞台。

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