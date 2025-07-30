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藝文 > 藝起享享 > 看表演

非聽覺劇場8月演出 有聾有聽探索「語言」的樣子

2025/07/30 07:00

2024非聽覺劇場創作實驗室演出照。（莫比斯圓環創作公社提供）2024非聽覺劇場創作實驗室演出照。（莫比斯圓環創作公社提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕如果語言是理解世界的方式，當媒介改變，理解是否會改變？莫比斯圓環創作公社自2023年啟動「Co-create 非聽覺劇場創作實驗室」，聚焦共融劇場美學，邀請青年創作者與聾人朋友共同創作。今年以《語言邊界》為主題，將於8月2、3日在牯嶺街小劇場演出。

「Co-create 非聽覺劇場創作實驗室」透過徵件、媒合工作坊與創作陪伴，催生多組聾聽共創團隊，分別運用聲感共振、戲曲與手語、聲響裝置等創作形式，解構「語言」，呈現出全新的詮釋與觀看方式。

比如創作者李勻和聾人尹宗皇，讓聲音、身體與文字交錯編織，生成一種可以「看見」彼此理解方式的共感狀態，使「無聲」得以被感知；戲曲演員黃祺芳與 聾人子女創作者洪紫鳳，運用戲曲的身體語彙、符號，以及手語的手形、方向、表情等，傳達情境與內在思緒。

《語言邊界》就是讓創作者們透過各自擅長的方式，打開對語言的感知與想像，重新思考「語言」可以是什麼樣子。莫比斯藝術總監黃子翎認為，「有人說這是實驗劇場或是平權倡議，但我相信它可以是劇場未來的一種核心，回到身體，回到當下，回到人與人共享感知的空間。」詳詢OPENTIX。

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