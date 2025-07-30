共融劇場趣味談 「士林」的手語比法竟是用手砍脖子

2024非聽覺劇場創作實驗室演出劇照。（秦大悲攝，莫比斯圓環創作公社提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕莫比斯圓環創作公社聚焦共融劇場美學的「Co-create 非聽覺劇場創作實驗室」，已邁入第3年，今年主題《語言邊界》，邀請青年創作者與聾人朋友共同創作，將於8月演出。

藝術總監黃子翎近日接受Podcast節目訪談，被問及手語在生活應用上獨特之處，意外揭曉早期的「士林」，因為是刑場，手語竟是用手砍脖子的動作，而手語比「台灣」時，竟是「咬番薯」或是「咬甘蔗」的動作，相當有趣。

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黃子翎說，在宣傳共融劇場的過程中，經常會有好奇觀眾提問：這是專為聽障觀眾設計的嗎？若是演員講話聽不懂、手語看不懂怎麼辦？黃子翎表示，在演出中，有時會用手語、身體、影像等各種可以彼此溝通的媒介來呈現，「其實就像無聲電影一樣，即使一句話都沒說，還是可以透過情感傳達來讓人共感。」

參與演出的聽人創作者李勻分享創作過程的心得，「在此之前，我沒有認識任何聾人朋友，對於聾文化僅有近乎其微地認識，我們不斷地去探索對方的世界，那一部分自己只能用『想像』而無法『體會』的一切。」李勻的聾人創作夥伴尹宗皇則表示，「好幾次在練習中的某一刻，童年的記憶突然被喚醒，就像醉倒在情感深處。燈光昏暗，那是隱藏在心中多年的片段，對於聲音的渴望也成為振動曲線。」

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