自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

台絃原鄉部落巡演 原民古調改編絃樂四重奏感動遠小孩

2025/07/30 12:00

台灣絃樂團「2025原鄉部落藝術巡演」將安排25場演出與交流。（台絃提供）台灣絃樂團「2025原鄉部落藝術巡演」將安排25場演出與交流。（台絃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕長期致力推動偏鄉絃樂教育的台灣絃樂團，多年執行「遠小孩－音樂造林」計畫，讓絃樂四重奏走遍全台偏鄉學校。今年承接原住民族委員會「2025原鄉部落藝術巡演」計畫，將安排25場演出走遍各縣市原住民部落的小學，台絃表示，巡演每一站都會特別為該場次的原住民族群，將原民曲調改編為絃樂四重奏獻給全校師生，希望讓孩子們也有機會認識家鄉的聲音。

原住民族委員會也表示，希望藉由原鄉部落的巡演，不僅讓學童能親身體驗優美的古典絃樂音樂會，更透過原民古調改編為絃樂四重奏的形式，讓學童從中聽見不一樣的古調樣貌，也讓原住民族文化能夠被傳承與延續。

台絃表示，自6月陸續展開的桃園與台東地區原住民重點學校巡演，將絃樂之美帶進泰雅族與排灣族群學校，分別有桃園復興區奎輝國小、高義國小、巴崚國小，以及大溪區百吉國小。以及台東的賓茂國小、大鳥國小、台坂國小與介達國小。台灣絃樂團演奏時，大家以族語與樂團合唱，展現對原鄉的深厚情感。

目前上半年巡演已告一段落，台絃期望透過專業演出與教育交流，深耕偏鄉藝術教育，陪伴原鄉孩子在藝術與文化中持續成長，讓音樂在孩子們心中生根發芽。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應