台絃原鄉部落巡演 原民古調改編絃樂四重奏感動遠小孩

台灣絃樂團「2025原鄉部落藝術巡演」將安排25場演出與交流。（台絃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕長期致力推動偏鄉絃樂教育的台灣絃樂團，多年執行「遠小孩－音樂造林」計畫，讓絃樂四重奏走遍全台偏鄉學校。今年承接原住民族委員會「2025原鄉部落藝術巡演」計畫，將安排25場演出走遍各縣市原住民部落的小學，台絃表示，巡演每一站都會特別為該場次的原住民族群，將原民曲調改編為絃樂四重奏獻給全校師生，希望讓孩子們也有機會認識家鄉的聲音。

原住民族委員會也表示，希望藉由原鄉部落的巡演，不僅讓學童能親身體驗優美的古典絃樂音樂會，更透過原民古調改編為絃樂四重奏的形式，讓學童從中聽見不一樣的古調樣貌，也讓原住民族文化能夠被傳承與延續。

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台絃表示，自6月陸續展開的桃園與台東地區原住民重點學校巡演，將絃樂之美帶進泰雅族與排灣族群學校，分別有桃園復興區奎輝國小、高義國小、巴崚國小，以及大溪區百吉國小。以及台東的賓茂國小、大鳥國小、台坂國小與介達國小。台灣絃樂團演奏時，大家以族語與樂團合唱，展現對原鄉的深厚情感。

目前上半年巡演已告一段落，台絃期望透過專業演出與教育交流，深耕偏鄉藝術教育，陪伴原鄉孩子在藝術與文化中持續成長，讓音樂在孩子們心中生根發芽。

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