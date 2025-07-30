歌王施文彬、歌后于台煙8/16齊聚台南 即起免費索票

歲月留聲．金曲再現音樂會，邀請多位實力派歌手演唱。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文化局主辦「歲月留聲．金曲再現音樂會」，8月16日下午2點30分將在新營文化中心演藝廳登場，音樂會以1980至1990年代的華語金曲為主軸，邀集金曲歌王施文彬、經典歌后于台煙等多位實力派歌手，一同唱響時代記憶，牽起不同年齡層心中共鳴的旋律。

新營文化中心指出，「金曲再現音樂會」採免費索票入場，票券數量有限，索完為止，歡迎粉絲一起走進音樂的時光隧道，讓那些熟悉的老歌，帶你找回最純粹的感動與記憶。

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「歲月留聲．金曲再現音樂會」的卡司陣容星光熠熠，包括金曲歌王施文彬以渾厚嗓音唱出人生百味、永遠的經典歌后于台煙深情詮釋時代女聲、創作才子于冠華用溫暖歌聲講述動人故事，以及情歌實力派女聲陳怡婷演繹膾炙人口的情感金曲。無論是抒情慢板，還是搖滾節奏，皆為那個年代最動人的音樂篇章。

新營文化中心說，金曲再現音樂會也將由南台科大學生以青春洋溢的演出揭開序幕，象徵流行音樂的世代更迭與傳承；隨後由經典歌手接力登場，用歌聲串起大家昔日的記憶、感動，也讓現在年輕世代響起共鳴。

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