響應原住民族日 新北新莊西盛、汐止大同分館推原民手作和書展活動

響應8月1日「原住民族日」，新北市立圖書館指出，新莊西盛分館、汐止大同分館「原住民文化學習教室」推出「原來如此」閱讀原住民族文化活動。（新北市立圖書館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕響應8月1日「原住民族日」，新北市立圖書館指出，新莊西盛分館、汐止大同分館「原住民文化學習教室」推出「原來如此」閱讀原住民族文化活動，系列活動包括泰雅族的傳統古調、樂舞欣賞、聽原民繪本故事認識魯凱族圖騰、手作排灣族傳統珠飾以及阿美族十字繡，還有原民主題書展、食農講座、以及原民傳統服飾體驗等。

市圖指出，新莊西盛分館規畫「『蛇』話傳說」活動，系列活動包括8月1日「百步蛇的傳人——排灣族的琉璃珠」手作活動，8月2日「『蛇』來了——原住民繪本分享」，8月3日「從土地到餐桌——原住民族的食農智慧」工作坊，認識原民飲食文化之餘也學習用紅藜梗與月桃葉鞘製作掛飾，以及8月10日「巴冷公主與百步蛇─魯凱族的圖騰」與「百步蛇的朋友─布農族的編織文化」，認識原民傳說與手作圖騰鑰匙圈、布農族編織DIY。

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市圖說，汐止分館推出「原飾那麼美」活動，8月10、30日「原藝重現」，帶大家透過手作阿美族十字繡抱枕與手機情人袋，認識阿美族傳統手工藝，以及8月12日「原飾風采」原住民服飾美學講座，還有8月24日「原聲樂舞」欣賞泰雅族傳統古調與樂舞。

市圖補充，另外，8月1日至8月10日還有「『原』式風格寫真」原民服飾體驗與「『原』是珍貴—傳說信物展」與「原來如此」主題書展，詳細報名資訊等可至市圖官網查詢。

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