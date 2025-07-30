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文化小旅行集滿「100處文化點」！蔣萬安揭最愛景點

2025/07/30 14:52

市長蔣萬安（左起）、文化局長蔡詩萍與風格旅人謝哲青今（30）日共同出席台北文化小旅行達成文化100點節目實境錄製與成果發表會。（記者張嘉明攝）市長蔣萬安（左起）、文化局長蔡詩萍與風格旅人謝哲青今（30）日共同出席台北文化小旅行達成文化100點節目實境錄製與成果發表會。（記者張嘉明攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市文化局推出的文化小旅行集滿100處文化點，今（30）日上午舉辦成果發表會，台北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍、風格旅人謝哲青共同出席，透過虛擬攝影棚，沉浸體驗互動遊玩文化點——「社子島島頭濕地」，並與市民進行一段台北與文化之旅的深度對話。

市長蔣萬安今（30）日出席台北文化小旅行達成文化100點節目實境錄製與成果發表會，與市民朋友互動分享。（記者張嘉明攝）市長蔣萬安今（30）日出席台北文化小旅行達成文化100點節目實境錄製與成果發表會，與市民朋友互動分享。（記者張嘉明攝）

文化局2023年推出文化小旅行，最新一波推出「前衛戍醫院北投分院向陽心苑、士林203號公園（福德洋圳支線親水區）、萬華茶室文化老街（西園路）、中央藝文公園（蒲添生三美神雕像）」等30處，達成文化點100處，涵蓋歷史場域、自然生態、公共藝術等多元面向。

文化局表示，最新推的文化點，包括具特色濕地公園之一的「社子島島頭濕地」，與關渡、八里相望，遠眺觀音山、大屯火山群與關渡大橋等270度壯闊河景。「成功高中蝴蝶宮‧昆蟲科學博物館」收藏超過4萬件標本，展示面積、標本數量及種類在全球同類型博物館中名列前茅，對於喜愛昆蟲的民眾絕對是必造訪的學習場域。

蔣萬安、蔡詩萍、謝哲青除了沉浸體驗互動遊玩文化點，也與現場市民朋友進行對話；被問及一天出現兩個小時的空檔會如何安排？蔣萬安打趣說「有兩個小時的空檔很奢侈」，他想回到兒時念書的地方，走訪政大周邊小坑溪文學步道、指南宮千階親山步道，夜間去可以感受到幽靜的氛圍，希望可以讓他紓壓、沈澱，帶著家人孩子，一起靜下來看看台北市，還可以一路到大學常去的貓空邀月喝茶，回憶年輕時期念書走過的路。

市長蔣萬安今（30）日出席台北文化小旅行達成文化100點節目實境錄製與成果發表會，與市民朋友互動分享。（記者張嘉明攝）市長蔣萬安今（30）日出席台北文化小旅行達成文化100點節目實境錄製與成果發表會，與市民朋友互動分享。（記者張嘉明攝）

現場也有幾位市民朋友分享屬於台北的文化旅行，一位退休人士表示，已與母親漫步關渡自然公園，享受走進自然的靜謐時光，也會一起造訪植物園與中山堂，追尋外婆家附近的足跡與免費電影帶來的溫馨回憶。另一位熱愛藝文的青年文化工作者則說，台北的文化底蘊藏在巷弄間的步調裡，他居住在雙連文昌宮一帶，每每遇到考季，就能看到連綿不絕的人潮正排隊祈福，與之平行的赤峰街，老舊汽車材料行與文創選物店交錯共存，展現出台北兼容並蓄。

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