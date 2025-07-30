蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展今日開展（影音）

「歸鄉—蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」即日起到8月中，在新竹縣政府文化局美術館登場。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣歷時1年，促成國內本土客籍旅美油畫家蔡蔭棠700多件作品、1500多封信件、手稿、日記以及相冊等珍貴文獻，成功返台落葉歸根後，今起到8月17日在縣立文化局美術館內，精選約20件，搭配作品由美返台的紀錄影像，舉辦「歸鄉—蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」，由縣長楊文科親手把近百年前蔡蔭棠的首件油畫〈新埔〉，從運送回台的木箱中取出、掛上展牆宣告開展外，也替明年3月將接力登場的「歸鄉—蔡蔭棠主題特展」預熱宣傳。

新竹縣長楊文科「開箱」，從木箱中取出明年就要滿百歲的蔡蔭棠作品〈新埔〉。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（前右）在專業人員協助下，替本土客籍畫家蔡蔭棠的〈新埔〉畫作掛上展牆，宣告「歸鄉—蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」即日起開展。（記者黃美珠攝）

縣長楊文科說，蔡蔭棠的作品與文物質量俱豐，是近年單一藝術家海外捐贈台灣規模最大的一次。縣府用「歸鄉」為題，想要呈現的是其家族20多年的冀盼，也點明蔡蔭棠作品與文物最終的歸宿所在。

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這次的紀錄特展，除展出少數蔡蔭棠在台、日、美不同時期的代表作，也藉由紀錄片、老照片、畫家畫室情境佈置等，讓欣賞者能更清楚構建蔡蔭棠的身影。

蔡蔭棠1926年創作的首件油畫作品〈新埔〉，明年就要滿百歲。（記者黃美珠攝）

展出作品中備受矚目的，除了明年就要滿百歲、於1926年在台創作的油畫〈新埔〉，另一幅就是1998年他在美國、人生最後的一張畫〈約書亞樹國立公園〉。

1998年蔡蔭棠在美國所畫的最後一件作品〈約書亞樹國立公園〉。（記者黃美珠攝）

縣府文化局用紀錄片方式拍下蔡蔭棠家族捐贈作品、包裝運輸回台的整個過程，也重返他的故居考據其創作生活，且深度訪談其親族，以至於特展區內規畫有前述為時12分鐘的紀錄片觀賞區，並佈置畫家畫室的情境，讓大家能對這名難得一見的本土客籍畫家的樣貌能有更清晰的認識。

新竹縣長楊文科替本土客籍油畫家蔡蔭棠作品歸鄉紀錄片按下啟動播放儀式。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科等人一起看蔡蔭棠作品歸鄉的紀錄片首播。（記者黃美珠攝）

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