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鐵博開幕 卓揆：結合文化歷史、交通與觀光的地標
文化部長李遠（左4起）、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱出席國家鐵道博物館開幕。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕國家鐵道博物館將於明（31）日正式對外開放，這項由文化部主責推動的重大文化建設，歷經近9年的古蹟修復及整備，這次是第一階段開放，共有6處古蹟建築打開大門，不只規劃了許多與鐵道文化相關的展覽，也會在假日提供館藏車輛行駛的乘車體驗。
今（30）日開幕儀式，包括行政院長卓榮泰、文化部長李遠、交通部長陳世凱、立法委員張雅琳、立法委員徐巧芯、日本大宮鐵道博物館館長石田亨、民間鐵道交通協會、文化與交通相關領域專家學者、文物捐贈者代表、機廠老員工等，都共同出席見證。卓揆表示，這是結合文化歷史、交通與觀光的地標，歡迎全世界都來參觀。
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交通部長陳世凱承諾，期許鐵博能在「活的博物館」這一面永續經營，所以交通部會跟文化部一起努力。文化部長李遠則先向開幕現場許多幫忙過鐵博從2012年後的抗爭、到2015決定全區保留，以及力促2016啟動園區計畫的人致謝，他認為鐵道園區能翻轉東區成為有文化的一區，「我想，文化工作就是團結台灣。」
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